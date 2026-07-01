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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο επίκεντρο το Κυπριακό στη συνάντηση Ραουνά – Χατζηβασιλείου

 01.07.2026 - 18:25
Στο επίκεντρο το Κυπριακό στη συνάντηση Ραουνά – Χατζηβασιλείου

Η ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ατζέντας, η προετοιμασία της ελληνικής Προεδρίας το 2027, καθώς και το Κυπριακό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στη Λευκωσία η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, και ο νέος Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Καλωσορίζοντας τον κ. Χατζηβασιλείου στη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, η κ. Ραουνά συνεχάρη τον Έλληνα Υφυπουργό για την ανάληψη των καθηκόντων του και τον ευχαρίστησε για τη στήριξη που παρείχε η Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας.

Όπως ανέφερε, η Κυπριακή Προεδρία «αφήνει απτό αποτύπωμα σε όλους τους τομείς πολιτικής, στο πλαίσιο του κεντρικού της μηνύματος για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο στρατηγικά αυτόνομη και ανοικτή στον κόσμο».

Η κ. Ραουνά σημείωσε ακόμη ότι, με την ολοκλήρωση της Προεδρίας, ξεκινά και ένας νέος κύκλος τριμερούς συνεργασίας των προεδριών του Συμβουλίου της ΕΕ, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει την Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα βρίσκεται στη διάθεση της ελληνικής πλευράς για κάθε δυνατή στήριξη κατά την προετοιμασία της, όπως αντίστοιχα συνέβη και κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, τόσο υπό το πρίσμα της Προεδρίας που μόλις ολοκληρώθηκε όσο και στο πλαίσιο του διαρκούς συντονισμού και διαλόγου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηβασιλείου μετέφερε τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, για την, όπως είπε, «απόλυτα επιτυχημένη» Κυπριακή Προεδρία, η οποία, όπως σημείωσε, σχεδιάστηκε και οργανώθηκε υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Όπως ανέφερε, η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι η Κυπριακή Προεδρία υπήρξε πάνω απ' όλα ανθεκτική, καθώς, παρά τις εξελίξεις στην περιοχή και την έναρξη νέας πολεμικής σύγκρουσης στη γειτονιά της Ευρώπης, διατήρησε τον προσανατολισμό της και ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο της.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Προεδρία αποτελεσματική, επισημαίνοντας τον μεγάλο αριθμό τριλόγων μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και τα πολυάριθμα έγγραφα και νομοθετικά κείμενα που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκειά της.

Ο Έλληνας Υφυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η Κυπριακή Προεδρία υπήρξε ουσιαστική, καθώς σημειώθηκε πρόοδος σε σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία, η νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η προώθηση των συζητήσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και η έναρξη της συζήτησης για το Άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την αμοιβαία αμυντική συνδρομή.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας, εξέφρασε την προσδοκία για συνέχιση της στενής συνεργασίας ενόψει της ελληνικής Προεδρίας, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συντονίζονται σε όλους τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς φακέλους.

Προτεραιότητα το Κυπριακό

Ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε επίσης ότι το Κυπριακό παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού.

Τόνισε ότι «στόχος παραμένει ο τερματισμός της παράνομης κατοχής από την Τουρκία και η επίτευξη δίκαιης λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας», υπογραμμίζοντας ότι για την Ελλάδα «οποιαδήποτε συζήτηση περί λύσης δύο κρατών είναι απαράδεκτη».

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού ελληνισμού.

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