Λουκέτο σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο - Καλούνται οι γονείς να μετεγγράψουν τα παιδιά τους

Σε ανακοίνωση του ΥΠΑΝ αναφέρεται ότι η ανάκληση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που επηρεάζονται από την απόφαση, όπως προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για μετεγγραφή τους σε δημόσιο ή εγκεκριμένο από το ΥΠΑΝ ιδιωτικό σχολείο, για τη σχολική χρονιά 2026-2027.