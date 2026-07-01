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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λουκέτο σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο - Καλούνται οι γονείς να μετεγγράψουν τα παιδιά τους

 01.07.2026 - 18:47
Λουκέτο σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο - Καλούνται οι γονείς να μετεγγράψουν τα παιδιά τους

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου “Private Primary School Morfosis” μετά την διαπίστωση ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του δεν φέρουν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και τις άδειες που προνοεί ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2019, με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η ασφαλής φοίτησης των παιδιών.

Σε ανακοίνωση του ΥΠΑΝ αναφέρεται ότι η ανάκληση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που επηρεάζονται από την απόφαση, όπως προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για μετεγγραφή τους σε δημόσιο ή εγκεκριμένο από το ΥΠΑΝ ιδιωτικό σχολείο, για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

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