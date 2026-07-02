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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όλα στο φως και μηδενική ανοχή»: Χαιρετίζει τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για «Κράτος Μαφία» ο ΔΗΣΥ

 02.07.2026 - 14:26
«Όλα στο φως και μηδενική ανοχή»: Χαιρετίζει τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για «Κράτος Μαφία» ο ΔΗΣΥ

Ως μια θετική εξέλιξη, η οποία ωστόσο έρχεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση, αποτιμά ο Δημοκρατικός Συναγερμός τον διορισμό της ομάδας των ανεξάρτητων Ποινικών Ανακριτών, οι οποίοι αναλαμβάνουν το κρίσιμο έργο της διερεύνησης των ευρημάτων της Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Με ανακοίνωση του, το κόμμα της Πινδάρου στέλνει σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας πως η κοινωνία δεν πρόκειται να ανεχτεί εκπτώσεις στην απονομή δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, το ζητούμενο πλέον είναι να προχωρήσει μια ταχεία, πλήρης και σε βάθος έρευνα για όλα όσα καταγράφονται στο πόρισμα-φωτιά της Αρχής. Η ηγεσία του κόμματος υπογραμμίζει την ανάγκη η διαδικασία να κυλήσει χωρίς «σκιές», χωρίς νέες χρονοτριβές και, κυρίως, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση.

Η παράταξη τονίζει ότι η αποκατάσταση της πληγωμένης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς περνά αποκλειστικά μέσα από την πλήρη διαλεύκανση της κάθε υπόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΗΣΥ διαμηνύει πως παραμένει αμετακίνητος στις διαχρονικές του αρχές για απόλυτη διαφάνεια, απαιτώντας να βγουν όλα στο φως με μηδενική ανοχή και καμία συγκάλυψη, ανεξαρτήτως της ισχύος, των προσώπων ή των ιδιοτήτων όσων εμπλέκονται.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επαναφέρει στο προσκήνιο μια θεσμική πρόταση που αναμένεται να συζητηθεί έντονα το επόμενο διάστημα. Το κόμμα επαναλαμβάνει τη σταθερή του θέση για την ανάγκη διορισμού και Ανεξάρτητου Δημόσιου Κατηγόρου, ένα βήμα που θεωρείται καθοριστικό για την περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας και της πάταξης της διαφθοράς στον τόπο.

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