Σοκαριστικό βίντεο: 62χρονος στην Φλόριντα σκοτώθηκε για μια θέση πάρκινγκ σε κατάστημα

Το περιστατικό σημειώθηκε στη North Lauderdale το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο Μπαρτ Ντιγκουλιέλμο ενεπλάκη σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με μια γυναίκα στο πάρκινγκ του καταστήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τον 62χρονο να πλησιάζει τη γυναίκα και εκείνη να απομακρύνεται.

Στο σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί, η γυναίκα εμφανίζεται να βγάζει όπλο και να πυροβολεί τον βετεράνο ενώ εκείνος βρίσκεται σε απόσταση μερικών μέτρων. Ο άνδρας φαίνεται να τραυματίζεται σοβαρά, να κρατά το στομάχι του και στη συνέχεια να καταρρέει στο έδαφος.



Ο Ντιγκουλιέλμο μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Οι αρχές της κομητείας Broward County έχουν αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης και εξετάζουν καρέ-καρέ το βιντεοληπτικό υλικό, καθώς και τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων.

Μετά τον πυροβολισμό, η γυναίκα φέρεται να παρέμεινε στο σημείο μέχρι την άφιξη της αστυνομίας, τοποθετώντας το όπλο της πάνω σε όχημα. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ήταν σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρισμό αυτοάμυνας από την πλευρά της.

Η οικογένεια του 62χρονου κάνει λόγο για έναν «καλό άνθρωπο» και απορρίπτει κατηγορηματικά ότι υπήρξε επιθετική συμπεριφορά από την πλευρά του, σημειώνοντας ότι η διαμάχη δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε απώλεια ζωής.

Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποφασίσουν αν θα απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ για την οπλοκατοχή και την κλιμάκωση καθημερινών διαπληκτισμών σε θανατηφόρα επεισόδια.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr