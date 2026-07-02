Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΟ ΔΗΣΥ θα σταθεί δίπλα στον ΠτΔ σε κάθε προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, είπε η Α. Δημητρίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΔΗΣΥ θα σταθεί δίπλα στον ΠτΔ σε κάθε προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, είπε η Α. Δημητρίου

 02.07.2026 - 23:18
Ο ΔΗΣΥ θα σταθεί δίπλα στον ΠτΔ σε κάθε προσπάθεια για επανένωση της Κύπρου, είπε η Α. Δημητρίου

Ο ΔΗΣΥ θα σταθεί δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια που εξυπηρετεί τον εθνικό στόχο της επανένωσης της χώρας μας, δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου σε ομιλία της σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, την Πέμπτη το βράδυ.

Στην ομιλία της, αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην περιοχή, στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας και στο Κυπριακό.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στην περιοχή, είπε ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος μέλος της ΕΕ στην άκρη της Ευρώπης και στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου και αρκετά κοντά για να νοιώθει κάθε περιφερειακό σοκ, αλλά και σε καλή θέση για να συμβάλει στη σταθερότητα, τον διάλογο και την ανθρωπιστική δράση.

"Τα μικρά κράτη πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το γεωπολιτικό περιβάλλον και να οικοδομήσουν ισχυρές συνεργασίες. Η τριμερής μας συνεργασία με την Ελλάδα και το Ισραήλ, η συνεργασία μας με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, ο ευρωπαϊκός μας ρόλος, οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι δεσμοί μας με τον ευρύτερο αραβικό κόσμο αποτελούν όλα μέρος της ίδιας στρατηγικής εικόνας" σημείωσε.

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ταυτόχρονα, κάθε σοβαρή συζήτηση σχετικά με τις γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή μας πρέπει να αφορά και την Τουρκία, η οποία είναι μεταξύ άλλων ένας σημαντικός περιφερειακός παράγοντας, σύμμαχος του ΝΑΤΟ βασική χώρα για τη διαχείριση της μετανάστευσης, ενεργειακός και μεταφορικός κόμβος. Είπε ότι κατανοούμε πως για τους λόγους αυτούς η Ευρώπη δεν μπορεί να αποφύγει τη συνεργασία με την Τουρκία, ωστόσο, είπε, αυτή η συνεργασία δεν μπορεί να είναι άνευ όρων.

"Οποιαδήποτε πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας πρέπει να συνδέεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την Τουρκία έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών της, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών", υπέδειξε.

Η πρόοδος της Τουρκίας, είπε, πρέπει να συνοδεύεται από γνήσια βήματα προόδου, ενώ η οπισθοδρόμηση πρέπει να έχει συνέπειες, ενώ καμία ευρωπαϊκή εταιρική σχέση δεν μπορεί να οικοδομηθεί αγνοώντας το διεθνές δίκαιο ή την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ.

Αυτό, ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο. "Η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει το 37% του εδάφους ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Συνεχίζει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και συνεχίζει να προωθεί μια λύση δύο κρατών - μια απαράδεκτη θέση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ", πρόσθεσε.

"Εάν η Ευρώπη θέλει να είναι αξιόπιστη όταν μιλάει για κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και διεθνές δίκαιο, τότε η θέση της πρέπει να είναι συνεπής" είπε και πρόσθεσε ότι δεν γίνεται "δικαίως να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αρχές στην Ουκρανία και να τις θεωρούμε δευτερεύουσες στην Κύπρο. Η συνεχιζόμενη κατοχή και διαίρεση της Κύπρου δεν είναι μόνο κυπριακό πρόβλημα. Είναι μια ευρωπαϊκή πληγή".

Η κ. Δημητρίου συνέχισε λέγοντας ότι είναι γι' αυτό που υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Προσωπικής του Απεσταλμένης για επιστροφή σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, εντός του συμφωνημένου πλαισίου και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ.

"Για τον σκοπό αυτό, ως Δημοκρατικός Συναγερμός, θα σταθούμε σταθερά και υπεύθυνα δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε κάθε ειλικρινή προσπάθεια που εξυπηρετεί αυτόν τον εθνικό στόχο: την επανένωση της χώρας μας", κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός
VIDEO - Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Σπάει τη σιωπή της η μητριά – «Δεν υπάρχει ένοχος, σταματήστε τις εικασίες»
«Έφυγε» νωρίς ο Ιωάννης Καλλής - Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
«Μαύρο» στα ιδιωτικά κανάλια: Το απίστευτο κόλπο με τη... «Γερμανία» που ξεμπλοκάρει την τηλεόρασή σας και γλυτώνει λεφτά
Τραγωδία στη Λεμεσό: Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που αξιολογούνται – Ποια η κατάσταση υγείας της 46χρονης
Δίπλα στο κύμα: 9 παραθαλάσσιοι προορισμοί στην Κύπρο που αξίζει να επισκεφθείς αυτό το καλοκαίρι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκαριστικό βίντεο: 62χρονος στην Φλόριντα σκοτώθηκε για μια θέση πάρκινγκ σε κατάστημα

 02.07.2026 - 22:55
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ: Συνειδητή επιλογή η επένδυση του Κράτους στο ΙΝΓΚ

 02.07.2026 - 23:38
Λετυμπιώτης: Αμετάθετος ο στόχος για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης

Λετυμπιώτης: Αμετάθετος ο στόχος για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης

Ο στόχος της Λευκωσίας για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης παραμένει αμετάθετος, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Αμετάθετος ο στόχος για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης

Λετυμπιώτης: Αμετάθετος ο στόχος για σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης

  •  02.07.2026 - 19:11
Ξυλοφάγου: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του πατέρα των δύο παιδιών - Ζητά να παραστεί στην κηδεία τους

Ξυλοφάγου: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του πατέρα των δύο παιδιών - Ζητά να παραστεί στην κηδεία τους

  •  02.07.2026 - 17:20
Απαντά στην Ελεγκτική το Υφυπουργείο Τουρισμού - «Υπάρχει πρόοδος στην αδειοδότηση των ξενοδοχειακών μονάδων»

Απαντά στην Ελεγκτική το Υφυπουργείο Τουρισμού - «Υπάρχει πρόοδος στην αδειοδότηση των ξενοδοχειακών μονάδων»

  •  02.07.2026 - 22:30
Βουλή: Επιμένει για αντίστροφη μέτρηση στα φώτα φωτοεπισήμανσης - «Είναι θέμα οδικής ασφάλειας»

Βουλή: Επιμένει για αντίστροφη μέτρηση στα φώτα φωτοεπισήμανσης - «Είναι θέμα οδικής ασφάλειας»

  •  02.07.2026 - 20:08
VIDEO - Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Σπάει τη σιωπή της η μητριά – «Δεν υπάρχει ένοχος, σταματήστε τις εικασίες»

VIDEO - Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Σπάει τη σιωπή της η μητριά – «Δεν υπάρχει ένοχος, σταματήστε τις εικασίες»

  •  02.07.2026 - 16:54
Υπόθεση Στυλιανού: «Έφερε μαχαίρι στο σχολείο», είπε η δασκάλα περιγράφοντας μια σειρά από περιστατικά

Υπόθεση Στυλιανού: «Έφερε μαχαίρι στο σχολείο», είπε η δασκάλα περιγράφοντας μια σειρά από περιστατικά

  •  02.07.2026 - 15:56
Όπλα είπα λέω 

Όπλα είπα λέω 

  •  02.07.2026 - 17:22
Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος δημοσιογράφος Γιώργος Τσαλακός

  •  02.07.2026 - 18:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα