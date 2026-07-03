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Νέα ημερομηνία για το Φεστιβάλ Πουρεκκιού - Μια ολοήμερη εμπειρία - Μην το χάσετε

 03.07.2026 - 15:44
Νέα ημερομηνία για το Φεστιβάλ Πουρεκκιού - Μια ολοήμερη εμπειρία - Μην το χάσετε

Το Παλιόμετοχο ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά του και να υποδεχθεί για τέταρτη χρονιά το αγαπημένο Φεστιβάλ Πουρεκκιού, μια εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα από τα πιο παραδοσιακά και αγαπημένα εδέσματα της κυπριακής κουζίνας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (και όχι στις 27 Σεπτεμβρίου όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο), μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια αυθεντική γιορτή γεμάτη αρώματα, γεύσεις, μουσική και κυπριακή φιλοξενία.

Το 4ο Φεστιβάλ Πουρεκκιού υπόσχεται μια ολοήμερη εμπειρία που αναδεικνύει την παράδοση και τη γαστρονομική κληρονομιά του τόπου, φέρνοντας στο προσκήνιο το παραδοσιακό πουρέκκι σε όλες του τις εκδοχές. Οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν φρεσκοψημένα πουρέκκια, γλυκά και αλμυρά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά, ενώ παράλληλα θα γνωρίσουν τα μυστικά της παρασκευής τους μέσα από ζωντανές επιδείξεις και βιωματικές δραστηριότητες.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να μετατρέψει το Παλιόμετοχο σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης για οικογένειες, παρέες και λάτρεις της κυπριακής παράδοσης, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική, χορούς και πολιτιστικά δρώμενα. Παραδοσιακά μουσικά σχήματα και χορευτικά συγκροτήματα θα δώσουν τον παλμό της ημέρας, ενώ το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από καλλιτεχνικές παρουσιάσεις και δραστηριότητες για παιδιά.

Στον χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργούν επίσης περίπτερα με τοπικά προϊόντα, παραδοσιακά γλυκά, χειροποίητες δημιουργίες και κυπριακές λιχουδιές, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις γεύσεις και τα προϊόντα της περιοχής. Το φεστιβάλ δεν αποτελεί μόνο μια γαστρονομική εμπειρία, αλλά και μια γιορτή της κοινότητας, της παράδοσης και της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, το Φεστιβάλ Πουρεκκιού έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αγαπημένους παραδοσιακούς θεσμούς της περιοχής, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών από όλη την Κύπρο. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται ακόμη πιο πλούσια, πιο γευστική και πιο γιορτινή, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια μέρα γεμάτη αυθεντικές κυπριακές εμπειρίες.

Το 4ο Φεστιβάλ Πουρεκκιού, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Παλιόμετοχο, έρχεται για να θυμίσει πως οι πιο όμορφες στιγμές γεννιούνται γύρω από τις γεύσεις, την παράδοση και τη συντροφιά. Ένα μεγάλο παραδοσιακό αντάμωμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

*Με πληροφορίες από το checkInCyprus

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