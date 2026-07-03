Γιατί το σώμα σου αντιδρά διαφορετικά στην ίδια δίαιτα κάθε φορά

Θυμάστε πόσο γρήγορα φαινόταν να χάνετε κιλά όταν ξεκινήσατε για πρώτη φορά μια δίαιτα; Δεν ήταν απλώς θέμα φαντασίας ή μεγαλύτερης θέλησης εκείνη την περίοδο. Το σώμα σας αντιδρά διαφορετικά στις διατροφικές αλλαγές την πρώτη φορά. Ας δούμε τι συμβαίνει πραγματικά από φυσιολογικής πλευράς.

Όταν μειώνετε αρχικά τις θερμίδες —ας πούμε κατά 500 θερμίδες την ημέρα— το σώμα σας αντιδρά αυξάνοντας την παραγωγή ορμονών, όπως η νορεπινεφρίνη, και ενεργοποιώντας ένζυμα που απελευθερώνουν λίπος, όπως η ορμονοευαίσθητη λιπάση. Αυτές οι διαδικασίες κινητοποιούν αποτελεσματικά τα αποθέματα λίπους, με αποτέλεσμα τη συχνά εντυπωσιακή απώλεια 1-2 κιλών την εβδομάδα που πολλοί άνθρωποι βιώνουν στην αρχή.

Σκεφτείτε το σώμα σας ως έναν απίστευτα πολυμήχανο μηχανισμό. Όταν αρχικά μειώνετε τις θερμίδες, το σώμα σας λέει: «Ωχ, η διαθέσιμη τροφή είναι περιορισμένη. Καλύτερα να χρησιμοποιήσω αυτά τα αποθέματα λίπους». Όμως, όταν ο περιορισμός παρατείνεται ή επαναλαμβάνεται, προσαρμόζεται και σκέφτεται: «Το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Καλύτερα να εξοικονομήσω ενέργεια και να προστατεύσω τα εναπομείναντα αποθέματα λίπους, σε περίπτωση που η έλλειψη τροφής συνεχιστεί».

Αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μετά από περίπου 2-3 εβδομάδες με το ίδιο έλλειμμα των 500 θερμίδων, το σώμα σας αρχίζει να εφαρμόζει μηχανισμούς εξοικονόμησης ενέργειας. Η παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών μειώνεται έως και κατά 30%, γεγονός που επιβραδύνει άμεσα τον μεταβολικό σας ρυθμό. Οι μύες σας γίνονται πιο αποδοτικοί, καίγοντας λιγότερες θερμίδες για να εκτελέσουν τις ίδιες δραστηριότητες. Ακόμη και η ασυνείδητη κίνησή σας —εκείνες οι μικρές αλλαγές στάσης κατά τη διάρκεια της ημέρας— μειώνεται, εξοικονομώντας ίσως 200-300 θερμίδες ημερησίως, χωρίς καν να το αντιλαμβάνεστε.

Γιατί το σώμα σας αντιδρά διαφορετικά στην ίδια δίαιτα κάθε φορά

Ο χρόνος αλλάζει τα πάντα (συμπεριλαμβανομένου του μεταβολισμού σας)

Πρέπει να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση για τη γήρανση. Ξέρω ότι δεν είναι το πιο ευχάριστο θέμα, όμως η μεταβολική πραγματικότητα της γήρανσης επηρεάζει τους πάντες, ακόμη κι αν τρώμε και γυμναζόμαστε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που κάναμε πριν από χρόνια. Μετά την ηλικία των 30 ετών, οι περισσότεροι από εμάς χάνουμε περίπου το 3-5% της μυϊκής μας μάζας κάθε δεκαετία, εκτός αν καταβάλλουμε συνειδητή προσπάθεια για να τη διατηρήσουμε. Δεν πρόκειται μόνο για το να δείχνουμε πιο σφριγηλοί· η απώλεια μυϊκής μάζας έχει σημαντικές μεταβολικές συνέπειες. Κάθε κιλό μυϊκού ιστού καίει περίπου 6 θερμίδες την ημέρα σε κατάσταση ηρεμίας, ενώ ο λιπώδης ιστός καίει μόλις 2. Μπορεί αυτή η διαφορά να μην ακούγεται μεγάλη, όμως με την πάροδο του χρόνου αθροίζεται. Η απώλεια 2,5 κιλών μυϊκής μάζας μέσα σε μία δεκαετία αντιστοιχεί σε περίπου 7.300 λιγότερες θερμίδες που καίγονται κάθε χρόνο, ακόμη κι αν όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια.

Για τις γυναίκες που εισέρχονται στην περιεμμηνόπαυση ή την εμμηνόπαυση, οι ορμονικές αλλαγές είναι απολύτως πραγματικές. Τα οιστρογόνα δεν ρυθμίζουν μόνο το αναπαραγωγικό σύστημα. Παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στον μεταβολισμό και στη σύσταση του σώματος. Καθώς τα επίπεδά τους παρουσιάζουν διακυμάνσεις και τελικά μειώνονται, συμβαίνουν αρκετές σημαντικές αλλαγές:



Το σώμα σας τείνει να αποθηκεύει λίπος κυρίως στην κοιλιακή χώρα και όχι στους γοφούς και τους μηρούς.

Η ευαισθησία στην ινσουλίνη συχνά μειώνεται, καθιστώντας τον μεταβολισμό των υδατανθράκων λιγότερο αποτελεσματικό.

Ο μεταβολικός ρυθμός μπορεί να μειωθεί κατά 100-200 θερμίδες την ημέρα, ανεξάρτητα από την απώλεια μυϊκής μάζας.

Η ποιότητα του ύπνου συνήθως επιδεινώνεται, επηρεάζοντας περαιτέρω τις μεταβολικές ορμόνες.

Οι ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη, όπως η λεπτίνη και η γκρελίνη, απορρυθμίζονται.

Η δίαιτα που είχε αποτέλεσμα στα 30 σας μπορεί να χρειάζεται σημαντική προσαρμογή στα 40 ή στα 50 σας — όχι επειδή κάνετε κάτι λάθος, αλλά επειδή το ορμονικό σας περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά.

Το ιστορικό της δίαιτάς σας έχει σημασία

Και φυσικά έρχεται η απογοήτευση όταν σκέφτεστε ότι η τέταρτη προσπάθειά σας για απώλεια βάρους δεν είχε αποτέλεσμα. Αυτό που ίσως δεν συνειδητοποιείτε, όμως, είναι ότι κάθε προηγούμενη δίαιτα έχει αφήσει το δικό της μεταβολικό αποτύπωμα. Ο επιστημονικός όρος για αυτό το φαινόμενο είναι «αντίσταση στη δίαιτα» ή «μεταβολική προσαρμογή μετά από επαναλαμβανόμενη εναλλαγή βάρους». Κάθε φορά που περιορίζετε σημαντικά τις θερμίδες, το σώμα σας ανταποκρίνεται ενεργοποιώντας μια σειρά προστατευτικών προσαρμογών:

Μείωση των θυρεοειδικών ορμονών: Ο θυρεοειδής σας παράγει μικρότερες ποσότητες των ορμονών Τ3 και Τ4, γεγονός που επιβραδύνει άμεσα τον μεταβολικό σας ρυθμό. Έρευνες δείχνουν ότι αυτή η μείωση μπορεί να διαρκέσει για μήνες ή ακόμη και για χρόνια μετά το τέλος της δίαιτας.

Αυξημένη αποτελεσματικότητα των σκελετικών μυών: Οι μύες σας χρειάζονται κυριολεκτικά λιγότερες θερμίδες για να εκτελέσουν τις ίδιες δραστηριότητες. Μελέτες που αξιολόγησαν τη μυϊκή αποτελεσματικότητα διαπίστωσαν ότι άτομα που είχαν κάνει δίαιτα στο παρελθόν μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και 15% λιγότερη ενέργεια για τις ίδιες κινήσεις.

Αυξημένη δραστηριότητα των ενζύμων αποθήκευσης λίπους: Η λιποπρωτεϊνική λιπάση (LPL), το ένζυμο που διευκολύνει την αποθήκευση λίπους, γίνεται πιο δραστήρια μετά την απώλεια βάρους, ενώ η ορμονοευαίσθητη λιπάση (HSL), η οποία βοηθά στην απελευθέρωση του λίπους, γίνεται λιγότερο ευαίσθητη.

Ορμονικές προσαρμογές: Η λεπτίνη (η ορμόνη του κορεσμού) μειώνεται, ενώ η γκρελίνη (η ορμόνη της πείνας) αυξάνεται. Το σημαντικό είναι ότι αυτές οι ορμονικές αλλαγές διαρκούν πολύ περισσότερο απ' ό,τι πιστεύαμε στο παρελθόν. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να παραμένουν για 1-6 χρόνια μετά από σημαντική απώλεια βάρους.

Νευρολογικές αλλαγές: Απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου αποκαλύπτουν αυξημένη ενεργοποίηση σε περιοχές που σχετίζονται με την ανταμοιβή από την τροφή και μειωμένη δραστηριότητα σε περιοχές που ελέγχουν την αναστολή των παρορμήσεων, μετά από επαναλαμβανόμενα επεισόδια δίαιτας.

Συχνά το εξηγώ ως εξής: το σώμα σας κρατά ένα προσεκτικό «αρχείο» κάθε φορά που έχετε περιορίσει τις θερμίδες. Με κάθε νέο κύκλο δίαιτας γίνεται πιο αποτελεσματικό στην αποθήκευση λίπους όταν η τροφή είναι και πάλι άμεσα διαθέσιμη, αλλά και πιο ανθεκτικό στο να αποδεσμεύσει αυτό το λίπος την επόμενη φορά. Σκεφτείτε το σαν να αναπτύσσει μια μεταβολική «μνήμη» ή, αλλιώς, αντίσταση στη δίαιτα.



Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η μελέτη POUNDS LOST παρακολούθησε άτομα που ήταν προηγουμένως παχύσαρκα και διαπίστωσε ότι ακόμη και έναν χρόνο μετά την απώλεια βάρους, ο μεταβολισμός των συμμετεχόντων παρέμενε μειωμένος κατά μέσο όρο κατά 15%. Αυτό σημαίνει ότι έκαιγαν σημαντικά λιγότερες θερμίδες από κάποιον με το ίδιο σωματικό βάρος, ο οποίος όμως δεν ήταν ποτέ παχύσαρκος ή δεν είχε ακολουθήσει εκτεταμένες δίαιτες.

Δεν πρόκειται για έλλειψη θέλησης ή αποφασιστικότητας. Πρόκειται για τον εξαιρετικά αποτελεσματικό μηχανισμό επιβίωσης του σώματός σας. Ο οργανισμός σας δεν καταλαβαίνει ότι περιορίζετε οικειοθελώς τις θερμίδες. Αντιλαμβάνεται μόνο ότι η έλλειψη τροφής έχει συμβεί επανειλημμένα και προσαρμόζεται με στόχο να σας προστατεύσει.

Αν έχετε κάνει πολλές δίαιτες όλα αυτά τα χρόνια, δείξτε κατανόηση και επιείκεια στον εαυτό σας. Αντιμετωπίζετε μια διαφορετική φυσιολογική πραγματικότητα σε σχέση με κάποιον που κάνει δίαιτα για πρώτη φορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η βιώσιμη διαχείριση του βάρους είναι αδύνατη. Σημαίνει όμως ότι η προσέγγισή σας πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτές τις προσαρμογές. Προχωρήστε πιο αργά, δώστε προτεραιότητα στη μεταβολική υγεία αντί για τη γρήγορη απώλεια βάρους και εξετάστε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με ειδικούς που κατανοούν την πολυπλοκότητα της αντίστασης στη δίαιτα.



Στρες και ύπνος: Οι κρυμμένοι σαμποτέρ

Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια ερώτηση: Πώς είναι ο ύπνος σας; Και τι γίνεται με τα επίπεδα του άγχους σας; Η κορτιζόλη, η κύρια ορμόνη του στρες, προκαλεί μια σειρά από μεταβολικές επιδράσεις όταν παραμένει αυξημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα:

Δίνει σήμα στο σώμα σας να αποθηκεύει σπλαχνικό λίπος (το επικίνδυνο είδος λίπους γύρω από τα όργανά σας).

Αυξάνει την αντίσταση στην ινσουλίνη, καθιστώντας το σώμα σας λιγότερο αποτελεσματικό στον μεταβολισμό των υδατανθράκων.

Προκαλεί έντονες λιγούρες για τροφές πλούσιες σε θερμίδες και υδατάνθρακες, καθώς ο εγκέφαλός σας αναζητά γρήγορη πηγή ενέργειας.

Διασπά τον μυϊκό ιστό, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον μεταβολικό σας ρυθμό.

Διαταράσσει την πέψη, μειώνοντας την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και επηρεάζοντας αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου σας.

Και τι συμβαίνει με τον ύπνο; Ακόμη και η ήπια στέρηση ύπνου (6 ώρες αντί για 8) μπορεί να δημιουργήσει πραγματικό μεταβολικό χάος. Μετά από μόλις μία εβδομάδα μειωμένου ύπνου, η ευαισθησία στην ινσουλίνη μπορεί να μειωθεί έως και κατά 40% — ποσοστό αντίστοιχο με αυτό που παρατηρείται σε άτομα με προδιαβήτη. Παράλληλα, η γκρελίνη, η ορμόνη της πείνας, αυξάνεται κατά περίπου 15%, ενώ η λεπτίνη, η ορμόνη του κορεσμού, μειώνεται σε παρόμοιο ποσοστό.

Αυτό που κάνει τη στέρηση ύπνου ακόμη πιο ύπουλη είναι ότι επηρεάζει τον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου, δηλαδή την περιοχή που είναι υπεύθυνη για τον αυτοέλεγχο και τη λήψη αποφάσεων. Έτσι, όχι μόνο πεινάτε περισσότερο όταν δεν κοιμάστε αρκετά, αλλά ταυτόχρονα είστε λιγότερο ικανοί να αντισταθείτε σε αυτά τα σήματα πείνας.



Η έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Μια σημαντική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine διαπίστωσε ότι, όταν οι συμμετέχοντες στερούνταν ύπνου, το 70% του βάρους που έχασαν προερχόταν από τη μυϊκή μάζα και όχι από το λίπος — ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιθυμούμε για τη μεταβολική υγεία.

Πριν, λοιπόν, κατηγορήσετε τη διατροφή σας, αξίζει να ρίξετε μια ειλικρινή ματιά σε αυτές τις θεμελιώδεις πτυχές της υγείας σας, οι οποίες μπορεί να έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που καταφέρατε να χάσετε βάρος με επιτυχία. Για πολλούς ανθρώπους, η βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και η αποτελεσματική διαχείριση του στρες αποφέρουν καλύτερα αποτελέσματα από οποιαδήποτε διατροφική αλλαγή θα μπορούσαν να εφαρμόσουν.

Το μικροβίωμα του εντέρου σας: Το νέο σύνορο

Πήρατε αντιβιοτικά από την τελευταία σας επιτυχημένη δίαιτα μέχρι σήμερα; Έχουν επηρεάσει τα επίπεδα άγχους σας το πεπτικό σας σύστημα; Αυτές οι αλλαγές έχουν μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι πιστεύαμε παλαιότερα. Ας μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στο έντερό σας — γιατί ίσως εκεί να βρίσκεται το κομμάτι που λείπει για να κατανοήσετε γιατί η διατροφή σας δεν λειτουργεί αυτή τη φορά. Το έντερό σας φιλοξενεί τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς που συνολικά ζυγίζουν περίπου 2–5 κιλά — περίπου όσο και ο εγκέφαλός σας. Αυτοί οι μικροοργανισμοί δεν είναι απλοί παθητικοί κάτοικοι. Είναι ενεργοί συμμετέχοντες στον μεταβολισμό σας.

Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και μία μόνο αγωγή με αντιβιοτικά μπορεί να μειώσει την ποικιλομορφία του μικροβιώματος κατά 25–33%, με επιπτώσεις που μπορεί να διαρκέσουν έως και έναν χρόνο ή και περισσότερο. Αυτό έχει σημασία, επειδή συγκεκριμένοι βακτηριακοί πληθυσμοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεστε τις τροφές. Πέρα όμως από τα αντιβιοτικά, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να έχουν αλλάξει το μικροβίωμά σας από την τελευταία επιτυχημένη δίαιτά σας, όπως:

Αυξημένο στρες: Το χρόνιο στρες μειώνει τους ωφέλιμους βακτηριακούς πληθυσμούς, ενώ αυξάνει τους δυνητικά επιβλαβείς. Ο άξονας εντέρου–εγκεφάλου είναι αμφίδρομος — το στρες επηρεάζει το έντερο και το έντερο επηρεάζει την αντίδρασή σας στο στρες.

Αλλαγές στη διατροφή: Ακόμη και ανεπαίσθητες αλλαγές στη διατροφή επηρεάζουν τους βακτηριακούς πληθυσμούς που ευδοκιμούν. Μια διατροφή πλούσια σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και φτωχή σε φυτικές ίνες μπορεί να μειώσει την ποικιλομορφία έως και 40% μέσα σε μόλις δέκα ημέρες.

Φάρμακα: Πέρα από τα αντιβιοτικά, πολλά κοινά φάρμακα —όπως τα ΜΣΑΦ, οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων και η μετφορμίνη— μεταβάλλουν σημαντικά το μικροβίωμα του εντέρου.Αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία: Καθώς μεγαλώνουμε, το μικροβίωμά μας μεταβάλλεται φυσικά, συχνά με μείωση της ποικιλομορφίας. Μέχρι την ηλικία των 65 ετών, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν χάσει περίπου το 15–20% της ποικιλομορφίας που είχαν στα 30 τους.

Διαταραχή ύπνου: Η κακή ποιότητα ύπνου επηρεάζει άμεσα το μικροβίωμά σας, μειώνοντας τα ωφέλιμα βακτήρια που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό.

Τα τρισεκατομμύρια βακτήρια στο έντερό σας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεστε την τροφή, πόσες θερμίδες απορροφάτε, ακόμη και ποιες τροφές λαχταράτε. Αυτό το εσωτερικό οικοσύστημα εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής σας, πράγμα που σημαίνει ότι το σώμα σας μπορεί να επεξεργάζεται τις ίδιες ακριβώς τροφές διαφορετικά τώρα σε σχέση με το παρελθόν. Αν ο μεταβολισμός σας φαίνεται να έχει αλλάξει παρά τη διατήρηση της ίδιας διατροφής, λάβετε υπόψη ότι το μικροβίωμά σας μπορεί να επεξεργάζεται την ίδια διατροφή με διαφορετικό τρόπο από πριν.

Τι λειτουργεί πραγματικά τώρα

Πού σας αφήνει λοιπόν αυτό; Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μερικές προσεγγίσεις βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα που έχω δει να λειτουργούν.

Επαναξιολογήστε πού βρίσκεστε σήμερα

Καταρχάς, ας σχηματίσουμε μια ακριβή εικόνα της τρέχουσας μεταβολικής σας κατάστασης. Ας σταματήσουμε να προσπαθούμε να επιβάλλουμε στρατηγικές του παρελθόντος στο παρόν. Το σώμα σας έχει αλλάξει, η ζωή σας έχει αλλάξει και η προσέγγισή σας πρέπει επίσης να αλλάξει. Αυτό δεν είναι αποτυχία — είναι προσαρμογή.

Εστίαση στη διατήρηση των μυών

Κάποιες φορές είναι σημαντικό να δώσετε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην πρόσληψη πρωτεΐνης και στην προπόνηση δύναμης από ό,τι στην απλή καταμέτρηση θερμίδων. Η διατήρηση της μυϊκής μάζας γίνεται κρίσιμη για τη διατήρηση ενός υγιούς μεταβολισμού καθώς μεγαλώνετε. Η έρευνα είναι σαφής: η κατανάλωση 1,6–2,2 γρ. πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως (περίπου 30–40 g ανά γεύμα) βελτιστοποιεί τη διατήρηση μυών κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους. Σε συνδυασμό με προοδευτική προπόνηση αντίστασης 2–3 φορές την εβδομάδα, αυτή η προσέγγιση μπορεί να διατηρήσει ή ακόμη και να αυξήσει τον μεταβολικό ρυθμό παρά τον θερμιδικό περιορισμό.

Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο και τη διαχείριση του στρες

Πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να χάσουν κιλά εστιάζοντας αποκλειστικά στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και στη μείωση του στρες — χωρίς να αλλάξουν καθόλου τη διατροφή τους. Όσον αφορά τον ύπνο, στοχεύστε σε 7–9 ώρες σταθερά κάθε βράδυ. Έρευνες δείχνουν ότι η σταθερότητα στο ωράριο ύπνου (να κοιμάστε και να ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα καθημερινά) μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντική από τη συνολική διάρκεια για τη μεταβολική υγεία.

Για τη διαχείριση του στρες, βρείτε τι σας ταιριάζει — είτε διαλογισμός, γιόγκα, χρόνος στη φύση ή απλός προγραμματισμένος χρόνος χαλάρωσης. Μόλις 10 λεπτά καθημερινής ενσυνειδητότητας έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης έως και 25% σε τακτικά ασκούμενα άτομα.

Κοιτάξτε πέρα από τη ζυγαριά

Μπορεί να νιώθετε απογοητευμένοι επειδή «η δίαιτα δεν λειτούργησε», καθώς η ζυγαριά δεν έχει αλλάξει για εβδομάδες. Όμως, αν εξετάσετε τις αιματολογικές εξετάσεις, μπορεί να δείτε ότι οι δείκτες φλεγμονής έχουν μειωθεί κατά 60%, η ευαισθησία στην ινσουλίνη έχει βελτιωθεί και το λιπιδαιμικό προφίλ έχει ομαλοποιηθεί. Επιπλέον, η αρτηριακή πίεση έχει μειωθεί, η ενέργεια έχει αυξηθεί σημαντικά και οι πόνοι στις αρθρώσεις έχουν υποχωρήσει. Η ζυγαριά είναι μόνο ένας περιορισμένος δείκτης επιτυχίας. Σκεφτείτε να παρακολουθείτε και άλλους δείκτες προόδου:

Επίπεδα ενέργειας μέσα στην ημέρα

Ποιότητα ύπνου

Σταθερότητα διάθεσης

Πεπτική άνεση

Πόνος στις αρθρώσεις ή κινητικότητα

Εφαρμογή ρούχων (ιδίως στη μέση)

Βελτίωση δύναμης

Βελτίωση αντοχής

Αρτηριακή πίεση

Καρδιακός ρυθμός ηρεμίας

Δείκτες αίματος όπως HbA1c, ινσουλίνη νηστείας και δείκτες φλεγμονής

Πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι σημειώνουν σημαντική πρόοδο στην υγεία τους, ακόμη κι όταν το βάρος τους παραμένει σταθερό.

Μια τελευταία σκέψη

Θέλω να ξέρετε ότι δεν έχετε αποτύχει. Η πορεία προς τη βιώσιμη υγεία σπάνια είναι γραμμική και αυτό που λειτούργησε σε μια φάση της ζωής σας μπορεί να χρειάζεται προσεκτική προσαρμογή σε μια άλλη. Το σώμα σας ανταποκρίνεται σε όλα όσα κάνετε — όχι μόνο σε ό,τι τρώτε. Ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξετε τον τρόπο που του φέρεστε. Ποια μικρή προσαρμογή θα μπορούσατε να κάνετε αυτή την εβδομάδα για να υποστηρίξετε καλύτερα το σώμα σας στο σημείο που βρίσκεται τώρα;

Πηγή: gazzetta.gr