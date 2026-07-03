Υπουργικό: Ενέκρινε νέο σχέδιο για προώθηση κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία

Όπως αναφέρεται την Παρασκευή σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού, στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα, μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών, της αποδοτικότερης χρήσης των φυσικών πόρων, της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα, με σκοπό την εφαρμογή δράσεων κυκλικής οικονομίας και την πιστοποίησή τους, σύμφωνα με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης, έρευνες, ανάπτυξη οδηγών καλών πρακτικών και διάχυση γνώσης προς όφελος του συνόλου της τουριστικής βιομηχανίας.

Σημειώνεται ότι το έργο αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου μέτρου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είναι προϊόν συνεργασίας του Υφυπουργείου Τουρισμού με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, που αποτελεί και τον φορέα υλοποίησης.

Κατά τον 1ο κύκλο του έργου, συνολικά 19 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έλαβαν πιστοποίηση κυκλικής οικονομίας. Όπως αναφέρεται, σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ανέφερε ότι «πρόκειται για μία εξαιρετική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που κρίναμε ως κυβέρνηση ότι αξίζει να συνεχιστεί».

Σημείωσε ότι αφορά ένα από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Ατζέντας 2030 «την οποία εφαρμόζουμε πιστά ως Υφυπουργείο και για την οποία καταθέσαμε σειρά προτάσεων κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας» όπως ανέφερε. Πρόσθεσε επίσης ότι η απόφαση για συνέχιση του Μέτρου προώθησης της κυκλικής οικονομίας σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα, αποτελεί ένδειξη της επιτυχίας της πρώτης φάσης του έργου αλλά και της σημασίας που αποδίδει πλέον η βιομηχανία προς αυτή την κατεύθυνση.

Είπε επίσης ότι η υλοποίηση της 2ης φάσης, «αναμένεται να συμβάλει ακόμη περαιτέρω στην ευρύτερη προσπάθεια για αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος», ενώ ευχαρίστησε την ΟΕΒ για την άριστη, όπως ανέφερε, μεταξύ τους συνεργασία.

Από πλευράς της ΟΕΒ, ο Πρόεδρος Γιώργος Παντελίδης ανέφερε ότι «η εξαιρετική συνεργασία της ΟΕΒ με το Υφυπουργείο Τουρισμού συνεχίζεται, με στόχο τη διεύρυνση της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα και ενισχύεται η δυναμική της πράσινης μετάβασης της χώρας μας, διευρύνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ