Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΥπουργικό: Ενέκρινε νέο σχέδιο για προώθηση κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Ενέκρινε νέο σχέδιο για προώθηση κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία

 03.07.2026 - 17:13
Υπουργικό: Ενέκρινε νέο σχέδιο για προώθηση κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία

Εφαρμόζεται εκ νέου το σχέδιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα για την περίοδο 2026-2029, μετά την έγκριση πρότασης του Υφυπουργείου Τουρισμού, την Πέμπτη, από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρεται την Παρασκευή σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού, στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα, μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών, της αποδοτικότερης χρήσης των φυσικών πόρων, της μείωσης της παραγωγής αποβλήτων και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα, με σκοπό την εφαρμογή δράσεων κυκλικής οικονομίας και την πιστοποίησή τους, σύμφωνα με το Σχήμα Πιστοποίησης Κυκλικής Οικονομίας της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης, έρευνες, ανάπτυξη οδηγών καλών πρακτικών και διάχυση γνώσης προς όφελος του συνόλου της τουριστικής βιομηχανίας.

Σημειώνεται ότι το έργο αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου μέτρου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είναι προϊόν συνεργασίας του Υφυπουργείου Τουρισμού με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, που αποτελεί και τον φορέα υλοποίησης.

Κατά τον 1ο κύκλο του έργου, συνολικά 19 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έλαβαν πιστοποίηση κυκλικής οικονομίας. Όπως αναφέρεται, σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ανέφερε ότι «πρόκειται για μία εξαιρετική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  που κρίναμε ως κυβέρνηση ότι αξίζει να συνεχιστεί».

Σημείωσε ότι αφορά ένα από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Τουριστικής Ατζέντας 2030 «την οποία εφαρμόζουμε πιστά ως Υφυπουργείο και  για την οποία καταθέσαμε σειρά προτάσεων κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας» όπως ανέφερε. Πρόσθεσε επίσης ότι η απόφαση για συνέχιση του Μέτρου προώθησης της κυκλικής οικονομίας σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα, αποτελεί ένδειξη της επιτυχίας της πρώτης φάσης του έργου αλλά και της σημασίας που αποδίδει πλέον η βιομηχανία προς αυτή την κατεύθυνση. 

Είπε επίσης ότι η υλοποίηση της 2ης φάσης, «αναμένεται να συμβάλει ακόμη περαιτέρω στην ευρύτερη προσπάθεια για  αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος», ενώ ευχαρίστησε την ΟΕΒ για την άριστη, όπως ανέφερε, μεταξύ τους συνεργασία.

Από πλευράς της ΟΕΒ, ο Πρόεδρος Γιώργος Παντελίδης ανέφερε ότι «η εξαιρετική συνεργασία της ΟΕΒ με το Υφυπουργείο Τουρισμού συνεχίζεται, με στόχο τη διεύρυνση της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας στον ξενοδοχειακό τομέα και ενισχύεται η δυναμική της πράσινης μετάβασης της χώρας μας, διευρύνοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Κώστας Παπακώστας: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
ΒΙΝΤΕΟ: 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά - Ήρθα κρυφά είπε και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε
Νέα ημερομηνία για το Φεστιβάλ Πουρεκκιού - Μια ολοήμερη εμπειρία - Μην το χάσετε
Ανταλλαγή ναρκωτικών μπροστά στα... μάτια της Αστυνομίας - Έφοδος σε οικία 28χρονου, χειροπέδες σε τρία πρόσωπα
Τα 4 ζώδια που θα έχουν ξαφνικές αλλαγές και μεγαλύτερη ένταση
Θλίψη για τον Γιώργο Τσαλακό – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άγγλος φίλαθλος με τελικό προορισμό το Μουντιάλ, χάθηκε στην πορεία και εντοπίστηκε 10 μέρες μετά στη Βαρκελώνη!

 03.07.2026 - 17:10
Επόμενο άρθρο

Συναντήθηκε με Φειδία ο Μουσιούττας: «Τα διαθέσιμα χρήματα δεν είναι ανεξάντλητα» - Τι είπαν για την σύνταξη των €1.088

 03.07.2026 - 17:16
Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Νέα δεδομένα δημιουργεί η απόφαση για πρόωρη αποφυλάκιση, μέσω προεδρικής χάρης, του Χαράλαμπου Χρυσάνθου, γνωστού και ως «Χάμπουργκερ», ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 35 ετών για δύο υποθέσεις απόπειρας φόνου σε Λάρνακα και Αγία Νάπα, ενώ είχε προηγουμένως καταδικαστεί και για υπόθεση βιασμού και επίθεσης εναντίον γυναίκας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

Ελεύθερος με προεδρική χάρη ο «Χάμπουργκερ»: Πώς βγήκε από τη φυλακή - Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας

  •  03.07.2026 - 12:02
Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

Η Κυπριακή Προεδρία εκτόξευσε τον Χριστοδουλίδη- Οι μετρήσεις, ο ανασχηματισμός και το βλέμμα στο 2028

  •  03.07.2026 - 08:01
«Κράτος-Μαφία»: Πιάνει δουλειά η ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα - Πρόθεση Σκουρή να μην λάβει αντιμισθία

«Κράτος-Μαφία»: Πιάνει δουλειά η ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα - Πρόθεση Σκουρή να μην λάβει αντιμισθία

  •  03.07.2026 - 18:27
Υπουργικό: Ενέκρινε νέο σχέδιο για προώθηση κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία

Υπουργικό: Ενέκρινε νέο σχέδιο για προώθηση κυκλικής οικονομίας στα ξενοδοχεία

  •  03.07.2026 - 17:13
Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

Τραγωδία στην Ξυλοφάγου: Δημοσία δαπάνη η μεταφορά των σορών των παιδιών στη Βουλγαρία

  •  03.07.2026 - 09:22
Άννα Αριστοτέλους: Ζητεί αναδρομική τοποθέτηση της στη θέση Γενικής Διευθύντριας - Επικαλείται απόφαση του Δικαστηρίου

Άννα Αριστοτέλους: Ζητεί αναδρομική τοποθέτηση της στη θέση Γενικής Διευθύντριας - Επικαλείται απόφαση του Δικαστηρίου

  •  03.07.2026 - 10:28
Αναστάτωση στα κατεχόμενα: Νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

Αναστάτωση στα κατεχόμενα: Νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε σε παραλία - Δείτε φωτογραφίες

  •  03.07.2026 - 12:38
Θλίψη για τον Γιώργο Τσαλακό – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

Θλίψη για τον Γιώργο Τσαλακό – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

  •  03.07.2026 - 13:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα