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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γαλλία: Χειροπέδες σε 53χρονη για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα

 03.07.2026 - 20:21
Γαλλία: Χειροπέδες σε 53χρονη για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα

Συνελήφθη στη Γαλλία 53χρονη αλλοδαπή γυναίκα, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης σφετερισμού ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα πληροφορίες του ΚΥΠΕ από την Αστυνομία, βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον των γαλλικών αρχών διαδικασία για να εξεταστεί η έκδοση της 53χρονης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εξέδωσε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Η τ/κ εφημερίδα "Κίπρις" αναφέρεται σήμερα πρωτοσέλιδα σε σύλληψη στη Γαλλία Λιθουανής  που ζει και εργάζεται ως κτηματομεσίτρια στα κατεχόμενα, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος της ΚΔ. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της "Κίπρις", η σύλληψη έγινε στο αεροδρόμιο της Νίκαιας πριν λίγες ημέρες και η γυναίκα επρόκειτο να ταξιδέψει με την κόρη της.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τη σύλληψή της και την έκδοσή της κοινοποίησε η ίδια η Λιθουανή κτηματομεσίτρια με βίντεο στα ΜΚΔ.

Στο βίντεο, σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ζιλέβιτσε λέει ότι ζει στην Κύπρο (ΣΣ: κατεχόμενα) εδώ και περίπου 15 χρόνια, ισχυριζόμενη πως ίδρυσε "μια αδειοδοτημένη εταιρεία ακολουθώντας νόμιμες διαδικασίες στο βόρειο τμήμα του νησιού και λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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