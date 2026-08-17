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ΕΛΛΑΔΑ

Τουλάχιστον 7 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ με σπίτια κι αυτοκίνητα κάτω από την επιφάνεια του νερού - Bίντεο

 17.08.2026 - 23:02
Τουλάχιστον 7 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ με σπίτια κι αυτοκίνητα κάτω από την επιφάνεια του νερού - Bίντεο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, έπειτα από ημέρες σφοδρών καταιγίδων και καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν εκτεταμένες και, σε ορισμένες περιοχές, ιστορικές πλημμύρες. Την ίδια ώρα, η απειλή μετατοπίζεται ανατολικότερα, καθώς ισχυρές βροχές και αιφνίδιες πλημμύρες απειλούν περιοχές από την κοιλάδα του Οχάιο μέχρι τα κεντρικά Απαλάχια.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες πλήττουν την Ιντιάνα από τις 11 Αυγούστου, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες, εκκενώσεις κατοικιών, καταστροφές στο οδικό δίκτυο και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται ένα τετράχρονο αγόρι, ενώ ένας 31χρονος ποδηλάτης έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε τμήμα δρόμου που είχε καταρρεύσει εξαιτίας των πλημμυρών.

Η κατάσταση υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη στην κεντρική Ιντιάνα και στην ευρύτερη περιοχή της Ιντιανάπολης, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν απότομη άνοδο της στάθμης των ποταμών.

Δείτε βίντεο

Ο White River ξεπέρασε επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Σε ορισμένες περιοχές έπεσαν περισσότερες από 11 ίντσες βροχής – σχεδόν 28 εκατοστά – μέσα σε μόλις 48 ώρες, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού να κατακλύσουν κατοικημένες περιοχές.

Εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ σωστικά συνεργεία χρησιμοποίησαν βάρκες για να προσεγγίσουν εγκλωβισμένους. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, γέφυρες και άλλες υποδομές υπέστησαν ζημιές και εκατοντάδες κτίρια επηρεάστηκαν από τα νερά.

Νωρίτερα σήμερα τα νερά είχαν αρχίσει να υποχωρούν σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο οι Αρχές προειδοποιούσαν ότι ο κίνδυνος δεν είχε περάσει. Περισσότερες από 106.000 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ιντιάνα παρέμεναν εκτός λειτουργίας, αριθμός πάντως σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τις περίπου 300.000 που είχαν καταγραφεί στην κορύφωση της κακοκαιρίας.

Δείτε φωτογραφίες

Τουλάχιστον 7 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ με σπίτια κι αυτοκίνητα κάτω από την επιφάνεια του νερού, βίντεο

Τουλάχιστον 7 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ με σπίτια κι αυτοκίνητα κάτω από την επιφάνεια του νερού, βίντεο

Τουλάχιστον 7 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ με σπίτια κι αυτοκίνητα κάτω από την επιφάνεια του νερού, βίντεο

Τουλάχιστον 7 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ιντιάνα των ΗΠΑ με σπίτια κι αυτοκίνητα κάτω από την επιφάνεια του νερού, βίντεο

Το καταστροφικό κύμα κακοκαιρίας δεν περιορίστηκε στην Ιντιάνα. Ισχυρές καταιγίδες, ανεμοστρόβιλοι, θυελλώδεις άνεμοι και αιφνίδιες πλημμύρες έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες μεγάλο τμήμα των Μεσοδυτικών ΗΠΑ, μεταξύ άλλων το Ιλινόι, το Οχάιο και το Κεντάκι.

Χαρακτηριστικές πάντως είναι κι οι εικόνες από το Ντένβερ, όπου τεράστιοι όγκοι από χαλάζι έχουν κιαλύψει τους δρόμους με αποτέλεσμα να χρειάζονται... εκχιονιστικά για να απομακρυνθεί από το οδικό δίκτυο.

Σε ορισμένα σημεία οι ριπές των ανέμων πλησίασαν τα 160 χλμ./ώρα, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και ρίχνοντας γραμμές ηλεκτροδότησης. Στην κορύφωση της κακοκαιρίας, εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα, Μάικ Μπράουν, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ εγκρίθηκε και ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.


Η απειλή μετακινείται ανατολικότερα

Παρότι η εικόνα στην Ιντιάνα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, το μέτωπο της κακοκαιρίας κινείται προς τα ανατολικά. Προειδοποιήσεις για πλημμύρες βρίσκονται σε ισχύ σε περιοχές της Δυτικής Βιρτζίνια, του νοτιοανατολικού Οχάιο και του βορειοανατολικού Κεντάκι, καθώς νέες καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες αιφνίδιες πλημμύρες.

Οι Αρχές επιμένουν ιδιαίτερα στον κίνδυνο που κρύβουν οι πλημμυρισμένοι δρόμοι, καλώντας τους οδηγούς να μην επιχειρούν να διασχίσουν σημεία που έχουν καλυφθεί από νερό. Ακόμη και όταν η στάθμη φαίνεται χαμηλή, το οδόστρωμα μπορεί να έχει υποχωρήσει ή τα ισχυρά ρεύματα να παρασύρουν ένα όχημα.


Για τις πληγείσες περιοχές της Ιντιάνα, πάντως, η υποχώρηση των υδάτων αποκαλύπτει πλέον το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Οι επιχειρήσεις διάσωσης δίνουν σταδιακά τη θέση τους στην αποτίμηση των ζημιών και σε μια δύσκολη επιχείρηση αποκατάστασης κατοικιών, επιχειρήσεων, δρόμων και βασικών υποδομών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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