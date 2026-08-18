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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Αυγούστου - Τα παράξενα και τα γνωστά ονόματα

 18.08.2026 - 06:38
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Αυγούστου - Τα παράξενα και τα γνωστά ονόματα

Η γιορτή σήμερα 18 Αυγούστου φέρνει στο προσκήνιο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, ιδιαίτερα, ξεχωριστά και αγαπημένα ονόματα.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Αυγούστου;
Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη *
Λαύρος, Λαύρης, Λάουρος, Λαύρα, Λάουρα
Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης *

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία

Οσίου Αρσενίου του Νέου, του εν Πάρω ασκήσαντος
Αγίων Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου

Άγιοι Φλώρος και Λαύρος

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος ήταν δίδυμα αδέλφια και ήταν άρρηκτα ενωμένοι δια της θερμής πίστεως και αγάπης που είχαν προς το Χριστό. Κατάγονταν από το Βυζάντιο και είχαν διδαχθεί το χριστιανισμό και την τέχνη του λιθοξόου από τους Αγίους Πρόκλο (ή Πάτροκλο σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο) και Μάξιμο, οι όποιοι υπέστησαν και μαρτυρικό θάνατο για το Χριστό.

Μετά το θάνατο των διδασκάλων τους, ο Φλώρος και ο Λαύρος αναχώρησαν στην Ιλλυρία και διάλεξαν σαν τόπο διαμονής τους την πόλη Ουλπιανά. Στην πόλη αυτή εργάζονταν την τέχνη τους, αλλά συγχρόνως μέσω αυτής προσπαθούσαν για την εξάπλωση του Ευαγγελίου.

Εκεί υπήρχε και κάποιος Ιερέας ειδώλων, ονομαζόμενος Μερέντιος. Ο γιος αυτού Αθανάσιος από το ένα του μάτι έπαθε τύφλωση, που από την ιατρική επιστήμη δε βρήκε θεραπεία.

Τότε πλησίασε τους δύο τεχνίτες αδελφούς, οι οποίοι με την επίκληση του ονόματος του Χριστού θεράπευσαν το μάτι του γιου του ειδωλολάτρη Ιερέα, με αποτέλεσμα να πιστέψουν και οι δύο στο Χριστό.

Αυτό μόλις το έμαθε ο έπαρχος Λύκων, συνέλαβε τους δύο αδελφούς και, αφού τους βασάνισε φρικτά, τους έριξε μέσα σε ένα πηγάδι, όπου και παρέδωσαν το πνεύμα τους.

 

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