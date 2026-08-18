Θερινό κυνήγι: Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι κυνηγοί - Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Σε Δελτίο Τύπου η Ομοσπονδία τονίζει ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα όλων ενώ καλεί τους κυνηγούς «πριν από κάθε βολή να είναι απολύτως βέβαιοι για τον στόχο τους και για το τι βρίσκεται πίσω και γύρω από αυτόν, να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας και να επιδεικνύουν σεβασμό προς τους συναδέλφους κυνηγούς, τους ιδιοκτήτες γης, τις ξένες περιουσίες και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο».

Τρυγόνι και ορτύκι από τις 2 Σεπτεμβρίου

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις δύο πρώτες εξορμήσεις της θερινής περιόδου, στις 23 και 30 Αυγούστου 2026, απαγορεύεται το κυνήγι τόσο του τρυγονιού όσο και του ορτυκιού, ενώ σημειώνεται ότι το κυνήγι των δύο ειδών αρχίζει στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το κυνήγι του φοινικοπερίστερου αρχίζει στις 23 Αυγούστου 2026.

«Για τον λόγο αυτό, οι κυνηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή αναγνώριση του θηράματος πριν από κάθε βολή» αναφέρεται.

Υποχρεωτική καταγραφή κάρπωσης

Σε σχέση με την καταγραφή της κάρπωσης μέσω της εφαρμογής Artemis Cy αναφέρεται ότι είναι υποχρεωτική για όλα τα θηράματα και σε όλες τις κυνηγετικές περιόδους, ενώ ειδικότερα για το τρυγόνι, το ορτύκι και το φοινικοπερίστερο, η καταγραφή πρέπει να γίνεται άμεσα και ξεχωριστά για κάθε πτηνό που θηρεύεται.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι τα στοιχεία κάρπωσης αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση των θηραμάτων και την τεκμηρίωση της κυνηγετικής δραστηριότητας υπογραμμίζοντας τη σημασία της ορθής και έγκαιρης καταγραφής.

Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στον κίνδυνο πυρκαγιάς

Τονίζεται επίσης ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν κατά την περίοδο αυτή, οι κυνηγοί καλούνται να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, να έχουν μαζί τους επαρκείς ποσότητες νερού, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και να μην υπερεκτιμούν τις σωματικές τους δυνατότητες.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται και για την προστασία, την ξεκούραση και την επαρκή ενυδάτωση των κυνηγετικών σκύλων. «Παράλληλα, λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, απαιτείται μέγιστη προσοχή από όλους. Υπενθυμίζεται ότι το άναμμα φωτιάς σε μη καθορισμένους χώρους απαγορεύεται».

Ανανέωση άδειας κυνηγίου

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής καλεί παράλληλα τους κυνηγούς, κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας κυνηγίου τους, να επιλέγουν τον κυνηγετικό σύλλογο της προτίμησής τους.

Όπως αναφέρεται η επιλογή κυνηγετικού συλλόγου πραγματοποιείται χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον κυνηγό και συμβάλλει στην ενίσχυση των οργανωμένων κυνηγετικών συνόλων και του έργου που επιτελούν σε τοπικό επίπεδο για το κυνήγι, την άγρια ζωή και την κυπριακή ύπαιθρο.

Η Ομοσπονδία καλεί τους κυνηγούς να μελετούν πριν από κάθε εξόρμηση τις επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου και να συμβουλεύονται τους σχετικούς χάρτες μέσω της εφαρμογής Artemis Cy τονίζοντας ότι η ασφάλεια, η υπευθυνότητα, η τήρηση της νομοθεσίας και ο σεβασμός προς τη φύση και τον συνάνθρωπο αποτελούν ευθύνη όλων μας.

ΚΥΠΕ