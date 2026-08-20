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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός σε ξενοδοχείο: Ξέσπασε πυρκαγιά στο υπόγειο - Έδρασε το προσωπικό

 20.08.2026 - 08:53
Συναγερμός σε ξενοδοχείο: Ξέσπασε πυρκαγιά στο υπόγειο - Έδρασε το προσωπικό

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 19ης Αυγούστου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 20ης Αυγούστου 2026, ανταποκρίθηκε σε 29 κλήσεις για βοήθεια (13 πυρκαγιές, 14 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις).

Η ώρα 00:18, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS), εντός δωματίου διακομιστών (server room), στο υπόγειο ξενοδοχείου στην περιοχή Πέγειας, στην επαρχία Πάφου. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 00:45. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστη το εν λόγω σύστημα, μέρος των καλωδιώσεων, καθώς επίσης εξοπλισμός και μέρος της βαφής του δωματίου.

Την πυρκαγιά αντιλήφθηκαν μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου, τα οποία επιχείρησαν να την κατασβέσουν με τη χρήση πυροσβεστήρα, πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προχώρησαν στην τελική κατάσβεση της πυρκαγιάς και στον εξαερισμό του χώρου. Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσε κανείς και δεν χρειάστηκε η απομάκρυνση των θαμώνων ή του προσωπικού του ξενοδοχείου. Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

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