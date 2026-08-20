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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Γολγοθάς» η φοιτητική στέγη: Στα ύψη το κόστος διαβίωσης για τους φοιτητές - «Δεν φτάνει ένα επίδομα»

 20.08.2026 - 13:33
«Γολγοθάς» η φοιτητική στέγη: Στα ύψη το κόστος διαβίωσης για τους φοιτητές - «Δεν φτάνει ένα επίδομα»

Είναι αρκετά υψηλό το κόστος διαβίωσης για ένα φοιτητή, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μάριος Καμπούρης, Πρόεδρος της Γενικής Γραμματείας των Ομοσπονδιών της ΠΟΦΕΝ, σημειώνοντας ότι δρομολογείται συνάντηση της Γραμματείας με τα αρμόδια Υπουργεία για να συζητηθούν οι προτάσεις της ΠΟΦΕΝ για αντιμετώπιση του ζητήματος της φοιτητικής στέγασης.

«Με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των Παγκυπρίων Εξετάσεων, αρκετοί φοιτητές αποτάθηκαν σε εμάς για να τους βοηθήσουμε σε ό,τι αφορά τις εγγραφές στα πανεπιστήμια της Κύπρου και τη στέγη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η εξεύρεση προσιτής και οικονομικής στέγης είναι πλέον το κυριότερο μέλημα των νέων φοιτητών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «είμαστε και σε μια περίοδο όπου ήδη ξεκίνησαν αιτήσεις (νέων φοιτητών) για την Ελλάδα και περιμένουμε και τα αποτελέσματα εντός των επόμενων ημερών για τους φοιτητές της Ελλάδας, όπου ξεκινά ακόμα ένας νέος κύκλος εργασιών με τις εγγραφές τους και με τη διαδικασία εξεύρεσης διαμερίσματος».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το κόστος της στέγασης των φοιτητών, ο κ. Καμπούρης είπε ότι «περνώντας τα χρόνια, δηλαδή βλέποντας τις τιμές όταν ήμουν πρωτοετής και συγκρίνοντάς τις με τώρα, σίγουρα είναι πλέον αρκετά υψηλό το κόστος διαβίωσης για ένα φοιτητή, είτε είναι στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό». «Το κόστος αυξάνεται ανά τα χρόνια και δυστυχώς είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για κάποια οικογένεια, που θέλει να στείλει το παιδί της για σπουδές», πρόσθεσε.

Σε σχέση με τους νέους φοιτητές που πρόκειται να σπουδάσουν στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Γενικής Γραμματείας των Ομοσπονδιών της ΠΟΦΕΝ ανέφερε ότι, ενόψει της έκδοσης των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, αναμένεται ότι αρκετοί φοιτητές που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία θα προσεγγίσουν την ΠΟΦΕΝ για βοήθεια.

Παράλληλα, ο Μάριος Καμπούρης υπογράμμισε τη θέση της ΠΟΦΕΝ, η οποία είχε εκφραστεί σε πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας, ότι το στεγαστικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ένα επίδομα. «Απαιτείται μια συνολική αύξηση της προσφοράς της προσιτής γης, αξιοποίηση της δημόσιας γης, ρύθμιση των κινήτρων προς τους ιδιώτες, σύνδεση της στέγασης με τις μεταφορές και τον χωροταξικό σχεδιασμό, επέκταση των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών και η κατασκευή νέων κλινών με πολυετή προγραμματισμό ανά την πόλη», τόνισε, αναφέροντας ως παράδειγμα τη Λεμεσό, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για τη δημιουργία νέων εστιών.

Ο κ. Καμπούρης ανέφερε, επίσης, ότι η ΠΟΦΕΝ πρότεινε τη συνεργασία κράτους, πανεπιστημίων, Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτών για ανάπτυξη εστιών σε κρατική ή πανεπιστημιακή γη. Την ίδια ώρα, σημείωσε τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για παροχή του αυξημένου συντελεστή δόμησης μόνο όταν συνοδεύεται από ένα δεσμευτικό ποσοστό προσιτών μονάδων, δημιουργία δημόσιου μητρώου φοιτητικών καταλυμάτων με πληροφορίες για τιμή, τοποθεσία, προσβασιμότητα, ενεργειακή απόδοση, πρόβλεψη των προσβάσιμων δωματίων για άτομα με αναπηρία και μικρού αριθμού έκτακτων κλινών για φοιτητές που αντιμετωπίζουν μια αιφνίδια στεγαστική κρίση.

Αυτές οι εισηγήσεις, συνέχισε, βρίσκονται σε πλαίσιο το οποίο εγκρίθηκε από την ΠΟΦΕΝ και θα προωθηθεί από τη νέα Γραμματεία τής Ομοσπονδίας τις επόμενες μέρες στα αρμόδια Υπουργεία. Πρόσθεσε ότι προγραμματίζεται συνάντηση της Γραμματείας της ΠΟΦΕΝ με τους Υπουργούς Παιδείας, Οικονομικών, Μεταφορών και Εσωτερικών.

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