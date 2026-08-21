Νταντάδες της Γειτονιάς: Μέχρι 500 ευρώ για φύλαξη παιδιών έως 2,5 ετών- Και παππούδες ως επιμελητές

Στόχος είναι να διευκολυνθούν οικογένειες και ιδιαίτερα τις μητέρες που επιθυμούν να εργαστούν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ευρώ για πλήρη απασχόληση και στα 300 ευρώ για μερική απασχόληση.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση 300 ευρώ για φοιτήτριες μητέρες μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και 300 ευρώ για τρεις μήνες για άνεργες μητέρες, ώστε να διευκολυνθούν στην αναζήτηση εργασίας.

Ως επιμελητές μπορούν να εγγραφούν και παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Μεταξύ άλλων, απαιτείται απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου, καθώς και εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες για βρέφη. Για όσους διαθέτουν σχετικό πτυχίο βρεφονηπιοκομίας ή συναφούς ειδικότητας δεν απαιτείται το πρώτο σεμινάριο.

Στόχος τα 4.500 συμφωνητικά

Σύμφωνα με την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.273 επιμελητές και 7.173 ωφελούμενοι, ενώ έχουν υπογραφεί 1.761 συμφωνητικά. Ο στόχος είναι να φτάσουν τα 4.500 συμφωνητικά, ώστε να στηριχθούν ακόμη περισσότερες οικογένειες.

Η ίδια μιλώντας την Παρασκευή (21/08) στην ΕΡΤ, ανέφερε ακόμη ότι έχουν απλοποιηθεί ορισμένες διαδικασίες για τους επιμελητές, καθώς τα πιστοποιητικά περί μη ποινικής δίωξης και μη φυγοδικίας έχουν αντικατασταθεί από υπεύθυνες δηλώσεις, προκειμένου να περιοριστεί η γραφειοκρατία και το κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Πηγή: cnn.gr