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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή στην ΕΔΕΚ: H Σοφία Χριστοδούλου Μακρή εξελέγη Πρόεδρος - Επικράτησε από την πρώτη ψηφοφορία

 05.09.2026 - 19:20
Νέα εποχή στην ΕΔΕΚ: H Σοφία Χριστοδούλου Μακρή εξελέγη Πρόεδρος - Επικράτησε από την πρώτη ψηφοφορία

Σε αλλαγή σελίδας προχωρεί η ΕΔΕΚ, με τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή να αναδεικνύεται νέα Πρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας.

Η νεαρή δικηγόρος και Πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ εξασφάλισε την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία από την πρώτη ψηφοφορία, συγκεντρώνοντας 1.182 ψήφους. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Κυριάκος Μαυρονικόλας με 789 ψήφους, ενώ ο Γιώργος Κουττούκης έλαβε 246.

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Με βάση το άθροισμα των ψήφων που έλαβαν οι τρεις υποψήφιοι, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή συγκεντρώνει ποσοστό περίπου 53,3%, ο Κυριάκος Μαυρονικόλας 35,6% και ο Γιώργος Κουττούκης 11,1%. Η διαφορά μεταξύ της νέας Προέδρου και του δεύτερου υποψηφίου ανέρχεται στις 393 ψήφους.

Η επικράτησή της σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για την ΕΔΕΚ, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το κόμμα. Η νέα ηγεσία καλείται να διαχειριστεί την εσωστρέφεια, να επαναφέρει κοντά μέλη και στελέχη και να προετοιμάσει το έδαφος για το συνέδριο του Δεκεμβρίου.

Πρόκειται παράλληλα για αποτέλεσμα με έντονο συμβολισμό ανανέωσης, καθώς η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή προέρχεται από τη νέα γενιά στελεχών του κόμματος και είχε θέσει ως βασικό στόχο της υποψηφιότητάς της την επανένωση της βάσης και την οργανωτική ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ.

Σύμφωνα με τα επιμέρους αποτελέσματα, επικράτησε σε Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Πύργο Τηλλυρίας και Αθήνα, ενώ ο Κυριάκος Μαυρονικόλας έλαβε τις περισσότερες ψήφους στην Αμμόχωστο. Ιδιαίτερα κλειστή ήταν η αναμέτρηση στη Λευκωσία, όπου η διαφορά περιορίστηκε στις 19 ψήφους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Λευκωσία

Ψήφισαν 876

389 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

370 Κυριάκος Μαυρονικόλας

113 Γιώργος Κουττούκης

1 Λευκό

3 Άκυρα

Λεμεσός

Ψήφισαν 447

279 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

89 Κυριάκος Μαυρονικόλας

78 Γιώργος Κουττούκης

1 Άκυρο

Λάρνακα

223 ψήφισαν

147 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

63 Κυριάκος Μαυρονικόλας

12 Γιώργος Κουττούκης

1 άκυρο

Αμμόχωστος

Ψήφισαν 70

25 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

40 Κυριάκος Μαυρονικόλας

4 Γιώργος Κουττούκης

Πάφος

Ψήφισαν 518

285 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

201 Κυριάκος Μαυρονικόλας

32 Γιώργος Κουττούκης

Πύργος Τηλλυρίας

46 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

23 Κυριάκος Μαυρονικόλας

6 Γιώργος Κουττούκης

Αθήνα

Ψήφισαν 15

11 Σοφία Χριστοδούλου Μακρή

3 Κυριάκος Μαυρονικόλας

1 Γιώργος Κουττούκης

Ο συνολικός αριθμός των μελών που είχαν δικαίωμα ψήφου ανερχόταν περίπου στις 8.000. Από τα στοιχεία των εκλογικών κέντρων προκύπτει ότι ψήφισαν 2.224 μέλη, αριθμός ελαφρώς μεγαλύτερος από την αρχική εκτίμηση για προσέλευση περίπου 2.000 ατόμων.

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