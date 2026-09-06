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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διάρρηξη «μαμούθ» στη Λευκωσία: Τι εντόπισαν οι Αρχές σε σπίτι 41χρονου

 06.09.2026 - 16:29
Διάρρηξη «μαμούθ» στη Λευκωσία: Τι εντόπισαν οι Αρχές σε σπίτι 41χρονου

Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της διάρρηξης κτιρίου, της κλοπής και της κακόβουλης ζημιάς, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, την 1η Σεπτεμβρίου 2026, γυναίκα, συγγενικό πρόσωπο των ιδιοκτητών κατοικίας στη Λευκωσία, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι, κατά τον μήνα Αύγουστο, άγνωστο ή άγνωστα πρόσωπα διέρρηξαν την οικία και έκλεψαν διάφορα αντικείμενα μεταξύ των οποίων πίνακες ζωγραφικής, ασημένια σκεύη και έπιπλα, αξίας πέραν των 10.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία και κατ’ επέκταση δικαστικά εντάλματα σύλληψης, εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 41 και 44 ετών.

Ο 41χρονος συνελήφθη στις 02 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τεκμήρια που φαίνονται να συνδέονται με την κλοπιμαία περιουσία. Ο συλληφθείς παρουσιάστηκε την επομένη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης διάρκειας οκτώ ημερών.

Ο 44χρονος συνελήφθη σήμερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, και παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης διάρκειας πέντε ημερών.

To Κλιμάκιο Διαρρήξεων του T.A.E. Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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