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Eσείς είστε online γιατί σας αρέσει ή γιατί είναι και οι φίλοι σας;

 06.09.2026 - 16:04
Eσείς είστε online γιατί σας αρέσει ή γιατί είναι και οι φίλοι σας;

Πόσες φορές έχετε σκεφτεί ότι περνάτε υπερβολικά πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, επειδή βλέπετε ότι όλοι γύρω σας κάνουν ακριβώς το ίδιο; Μια νέα μελέτη δείχνει ότι το θέμα δεν είναι ο χρόνος που περνάμε εμείς online, αλλά κάτι πιο δύσκολο να αντιληφθούμε. Το ζήτημα είναι πόσο χρόνο περνά online το κοινωνικό μας περιβάλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάζεται στο World Happiness Report 2026 και είναι δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psyxhology, η σχέση ανάμεσα στη χρήση του διαδικτύου και την ευημερία δεν είναι ίδια για όλους. Φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο διαδεδομένη είναι η έντονη χρήση του διαδικτύου μέσα στην ομάδα στην οποία ανήκουμε.

Διαδίκτυο και το φαινόμενο του «keeping pace»

Το φαινόμενο περιγράφεται ως «keeping pace», δηλαδή η τάση να προσαρμόζουμε τη δική μας διαδικτυακή συμπεριφορά σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουν οι άνθρωποι γύρω μας.

Όταν η χρήση των social media σε μια παρέα ή μια κοινωνική ομάδα είναι σχετικά περιορισμένη, περισσότερος χρόνος online δεν φαίνεται απαραίτητα να συνδέεται με χειρότερη ευημερία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί μάλιστα να συνδέεται με μικρή βελτίωση.

Όταν όμως η ομάδα χρησιμοποιεί πολύ το διαδίκτυο και η έντονη χρήση θεωρείται πλέον αυτονόητη, η ίδια επιπλέον ώρα online φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερη ευημερία. Με άλλα λόγια, δεν μετράει μόνο πόσο χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, αλλά και ποιο θεωρούμε φυσιολογικό επίπεδο χρήσης.

Γιατί αυτό μπορεί να αφορά περισσότερο τους νέους

Η συγκεκριμένη παρατήρηση μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί οι νεότερες γενιές εμφανίζουν εντονότερη σχέση ανάμεσα στη χρήση του διαδικτύου και στην ευημερία.

Για πολλούς νέους, η παρουσία στα social media είναι πλέον σχεδόν καθολική. Όταν όλοι είναι συνεχώς διαθέσιμοι, ανεβάζουν περιεχόμενο, απαντούν, σχολιάζουν και παρακολουθούν τι κάνουν οι άλλοι, γίνεται δύσκολο ακόμη και να αντιληφθεί κάποιος ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ψηφιακής χρήσης, που πιθανόν κάποιες φορές να ξεπερνάει τα όρια.

Διαδίκτυο και πραγματική ζωή

Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πως οι αντιλήψεις μας για το τι κάνουν οι άλλοι επηρεάζουν σημαντικά τη δική μας συμπεριφορά. Αν όλοι γύρω μας είναι διαρκώς συνδεδεμένοι, το να αποσυνδεθούμε μόνοι μας μπορεί να μοιάζει σχεδόν αφύσικο.

Ίσως, επομένως, μεγαλύτερη σημασία βρούμε μία ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και την πραγματική ζωή. Να δημιουργούμε ουσιαστικές σχέσεις και παρέες όπου οι στιγμές χωρίς ίντερνετ δεν ανταγωνίζονται συνεχώς τον ψηφιακό κόσμο. Μια βόλτα χωρίς κινητά, ένα γεύμα χωρίς ειδοποιήσεις ή μια συζήτηση χωρίς παράλληλο scrolling μπορεί να είναι μία καλή ιδέα.

 

Το ζητούμενο δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία. Είναι να αναρωτηθούμε αν η δική μας χρήση είναι πραγματικά επιλογή μας ή απλώς ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που έχει συνηθίσει να είναι διαρκώς online. Η χρήση του διαδικτύου δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους, υπάρχουν πολλά θετικά στη χρήση του και βέβαια η ευημερία επηρεάζεται από πολλούς ατομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

 
 

 

 

 

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