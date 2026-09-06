Eσείς είστε online γιατί σας αρέσει ή γιατί είναι και οι φίλοι σας;

Για πολλούς νέους, η παρουσία στα social media είναι πλέον σχεδόν καθολική. Όταν όλοι είναι συνεχώς διαθέσιμοι, ανεβάζουν περιεχόμενο, απαντούν, σχολιάζουν και παρακολουθούν τι κάνουν οι άλλοι, γίνεται δύσκολο ακόμη και να αντιληφθεί κάποιος ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ψηφιακής χρήσης, που πιθανόν κάποιες φορές να ξεπερνάει τα όρια.
Διαδίκτυο και πραγματική ζωή
Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πως οι αντιλήψεις μας για το τι κάνουν οι άλλοι επηρεάζουν σημαντικά τη δική μας συμπεριφορά. Αν όλοι γύρω μας είναι διαρκώς συνδεδεμένοι, το να αποσυνδεθούμε μόνοι μας μπορεί να μοιάζει σχεδόν αφύσικο.
Ίσως, επομένως, μεγαλύτερη σημασία βρούμε μία ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογία και την πραγματική ζωή. Να δημιουργούμε ουσιαστικές σχέσεις και παρέες όπου οι στιγμές χωρίς ίντερνετ δεν ανταγωνίζονται συνεχώς τον ψηφιακό κόσμο. Μια βόλτα χωρίς κινητά, ένα γεύμα χωρίς ειδοποιήσεις ή μια συζήτηση χωρίς παράλληλο scrolling μπορεί να είναι μία καλή ιδέα.
Το ζητούμενο δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία. Είναι να αναρωτηθούμε αν η δική μας χρήση είναι πραγματικά επιλογή μας ή απλώς ο καθρέφτης μιας κοινωνίας που έχει συνηθίσει να είναι διαρκώς online. Η χρήση του διαδικτύου δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους, υπάρχουν πολλά θετικά στη χρήση του και βέβαια η ευημερία επηρεάζεται από πολλούς ατομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.