Eσείς είστε online γιατί σας αρέσει ή γιατί είναι και οι φίλοι σας;

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάζεται στο World Happiness Report 2026 και είναι δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psyxhology, η σχέση ανάμεσα στη χρήση του διαδικτύου και την ευημερία δεν είναι ίδια για όλους. Φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο διαδεδομένη είναι η έντονη χρήση του διαδικτύου μέσα στην ομάδα στην οποία ανήκουμε.

Διαδίκτυο και το φαινόμενο του «keeping pace»

Το φαινόμενο περιγράφεται ως «keeping pace», δηλαδή η τάση να προσαρμόζουμε τη δική μας διαδικτυακή συμπεριφορά σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ότι κάνουν οι άνθρωποι γύρω μας.

Όταν η χρήση των social media σε μια παρέα ή μια κοινωνική ομάδα είναι σχετικά περιορισμένη, περισσότερος χρόνος online δεν φαίνεται απαραίτητα να συνδέεται με χειρότερη ευημερία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί μάλιστα να συνδέεται με μικρή βελτίωση.

Όταν όμως η ομάδα χρησιμοποιεί πολύ το διαδίκτυο και η έντονη χρήση θεωρείται πλέον αυτονόητη, η ίδια επιπλέον ώρα online φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερη ευημερία. Με άλλα λόγια, δεν μετράει μόνο πόσο χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, αλλά και ποιο θεωρούμε φυσιολογικό επίπεδο χρήσης.

Γιατί αυτό μπορεί να αφορά περισσότερο τους νέους

Η συγκεκριμένη παρατήρηση μπορεί να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί οι νεότερες γενιές εμφανίζουν εντονότερη σχέση ανάμεσα στη χρήση του διαδικτύου και στην ευημερία.