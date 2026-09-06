Ελπίδες για ειρήνη: «Σημαντικές οι συνομιλίες με το Κίεβο» λέει ο Γουίτκοφ- Εντατικές επαφές των ΗΠΑ

«Ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτό για όσο χρειαστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ.

Από την πλευρά του, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σχολίασε πως «ας ελπίσουμε ότι αυτό το ταξίδι θα καταστήσει δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι για να προχωρήσουμε μπροστά. Νομίζω ότι μάθαμε πολλά από αυτό το ταξίδι».