Ελπίδες για ειρήνη: «Σημαντικές οι συνομιλίες με το Κίεβο» λέει ο Γουίτκοφ- Εντατικές επαφές των ΗΠΑ

«Ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτό για όσο χρειαστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ.
Από την πλευρά του, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σχολίασε πως «ας ελπίσουμε ότι αυτό το ταξίδι θα καταστήσει δυνατό να ανοίξουν νέοι δρόμοι για να προχωρήσουμε μπροστά. Νομίζω ότι μάθαμε πολλά από αυτό το ταξίδι».
Ακόμη μια άλλη συνεδρίαση με συνομιλίες στις οποίες συμμετείχαν οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι, η ουκρανική αντιπροσωπεία και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι για την εθνική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε επίσης.
Οι Ευρωπαίοι σύμβουλοι ήταν αντίστοιχα ο Γερμανός Γκίντερ Ζάουτερ, ο Βρετανός Τζόναθαν Πάουελ και ο Γάλλος Εμανουέλ Μπον.
«Πιο κοντά στην ειρήνη»
«Πιστεύω ότι καθεμιά από αυτές τις θεμελιώδεις συναντήσεις μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη» δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους.
«Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξή τους και τον πρόεδρο Τραμπ που έδωσε στην αμερικανική αντιπροσωπεία την ευκαιρία να βρίσκεται εδώ» πρόσθεσε.
Η επίσκεψη αυτή, δίνει συνέχεια στον διπλωματικό μαραθώνιο των ΗΠΑ, που εκκίνησε από το ταξίδι των Αμερικανών διαπραγματευτών στη Μόσχα, μόλις ένα 24ωρο πριν. Αυτή, είναι επίσης, η πρώτη επίσκεψη του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στην Ουκρανία από τότε που άρχισαν το έργο τους ως διαμεσολαβητές.