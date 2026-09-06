Ιστορική αλλαγή στην ΕΔΕΚ: Στα 27 της έγινε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος - Βίντεο

Η 27χρονη επικράτησε στην εσωκομματική αναμέτρηση, συγκεντρώνοντας 1.191 ψήφους και ποσοστό 53,5%. Ο Κούλλης Μαυρονικόλας έλαβε 788 ψήφους (35,4%) και ο Γιώργος Κουττούκης 246 (11,1%).

Στις κάλπες προσήλθαν 2.233 μέλη, σε μια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε μετά από μια περίοδο έντονης εσωστρέφειας και αντιπαραθέσεων στο κόμμα.

Στις πρώτες της δηλώσεις, η νέα Πρόεδρος έστειλε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας πως αντιλαμβάνεται το βάρος της ευθύνης που αναλαμβάνει.

«Θέλω να δω μια ΕΔΕΚ δυνατή, μια ΕΔΕΚ ενωμένη, μια ΕΔΕΚ ωφέλιμη, μια ΕΔΕΚ σύγχρονη», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας πως θα είναι Πρόεδρος όλων των ΕΔΕΚιτών και ΕΔΕΚιτισσών.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, με σπουδές στη Νομική, τις Ευρωπαϊκές Σπουδές και την Πολιτική Στρατηγική και Επικοινωνία, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή προέρχεται από τη Νεολαία της ΕΔΕΚ, της οποίας μέχρι πρότινος ήταν Πρόεδρος.

Μπροστά της βρίσκεται πλέον μια απαιτητική μεταβατική περίοδος, με το Καταστατικό Συνέδριο τον Οκτώβριο και το Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο τον Δεκέμβριο, όταν τα μέλη θα κληθούν εκ νέου να εκλέξουν Πρόεδρο για την επόμενη πενταετία.