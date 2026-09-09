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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγρινά έμπλεξαν τα κέρατά τους - Η συγκλονιστική στιγμή που καταφέρνουν να απελευθερωθούν (VIDEO)

 09.09.2026 - 14:18
Αγρινά έμπλεξαν τα κέρατά τους - Η συγκλονιστική στιγμή που καταφέρνουν να απελευθερωθούν (VIDEO)

Καθώς πλησιάζει το φθινόπωρο, εντείνονται οι συγκρούσεις κυριαρχίας μεταξύ των ώριμων αρσενικών αγρινών, με τα εντυπωσιακά κέρατά τους να πρωταγωνιστούν στις αναμετρήσεις.

Αν και οι συγκεκριμένες συγκρούσεις είναι συνήθως μέρος της φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων, σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα, καθώς τα πελώρια κέρατα των αγρινών μπλέκονται μεταξύ τους.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη της Υπηρεσίας εντόπισαν νεκρά αγρινά σε γκρεμούς, ως αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που δημοσιεύτηκε από την Υπήρεσία Θήρας, στο οποίο καταγράφεται μια μοναδική στιγμή συνεργασίας μεταξύ δύο ώριμων αρσενικών αγρινών. Τα δύο ζώα, έχοντας μπλέξει τα κέρατά τους, προσπαθούν από κοινού να δροσιστούν, ενώ στο τέλος καταφέρνουν να απελευθερωθούν και να ξεδιψάσουν ελεύθερα.

Δείτε το βίντεο:

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