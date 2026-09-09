Αγρινά έμπλεξαν τα κέρατά τους - Η συγκλονιστική στιγμή που καταφέρνουν να απελευθερωθούν (VIDEO)

Αν και οι συγκεκριμένες συγκρούσεις είναι συνήθως μέρος της φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων, σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα, καθώς τα πελώρια κέρατα των αγρινών μπλέκονται μεταξύ τους.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μέλη της Υπηρεσίας εντόπισαν νεκρά αγρινά σε γκρεμούς, ως αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που δημοσιεύτηκε από την Υπήρεσία Θήρας, στο οποίο καταγράφεται μια μοναδική στιγμή συνεργασίας μεταξύ δύο ώριμων αρσενικών αγρινών. Τα δύο ζώα, έχοντας μπλέξει τα κέρατά τους, προσπαθούν από κοινού να δροσιστούν, ενώ στο τέλος καταφέρνουν να απελευθερωθούν και να ξεδιψάσουν ελεύθερα.

Δείτε το βίντεο: