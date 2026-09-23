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Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13; Ο απίστευτος λόγος

 23.09.2026 - 08:41
Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13; Ο απίστευτος λόγος

Τα ξενοδοχεία αποφεύγουν τους αριθμούς δωματίων 420 και 13 σαν τον διάβολο το λιβάνι και αυτοί είναι οι λόγοι που έχουν δημιουργήσει αυτή την άτυπη προκατάληψη.

Πιθανότατα θα έχετε παρατηρήσει πως σε αρκετά ξενοδοχεία δεν υπάρχει το δωμάτιο με αριθμό 420 ή 13.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Με το 13 να το καταλάβουμε, αλλά με το 420; Οι ρίζες αυτής της προκατάληψης - γιατί περί προκαταλήψεως επρόκειτο - εντοπίζονται από τα χρόνια του Ιησού, μέχρι και το - όχι και τόσο μακρινό, 1970!


Δωμάτιο 420: Το αγαπημένο των καπνιστών κάνναβης!

Μπορεί να ακούγεται εκπληκτικό, αλλά ναι! Το δωμάτιο 420 αποτελούσε πάντα έναν διακριτικό κωδικό για τους λάτρεις της μαριχουάνας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η 20ή Απριλίου (4-20 με την αμερικανική γραφή ημερομηνίας) είναι η «Ημέρα της Κάνναβης». Διάφορες οργανώσεις πραγματοποιούν εκδηλώσεις υπέρ της νομιμοποίησης της χρήσης της. Ορισμένοι ακτιβιστές φτάνουν μάλιστα στο σημείο να επικοινωνούν με κυβερνήτες, βουλευτές και αρχηγούς κρατών ακριβώς στις 04:20 το πρωί με τα αιτήματά τους!

Αυτός ο ακτιβισμός πήγε ακόμα παραπέρα. Οι χρήστες κάνναβης είχαν αναπτύξει την ενοχλητική συνήθεια να κάνουν κράτηση στο δωμάτιο 420 ορισμένων ξενοδοχείων για μαζική κατανάλωση ουσιών, προσκαλώντας όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να συμμετάσχουν.

Όταν ορισμένα ξενοδοχεία κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα (με όλες τις αναμενόμενες συνέπειες για την πελατεία, ακόμη και με την επέμβαση της αστυνομίας), αποφάσισαν απλώς να καταργήσουν τα δωμάτια 420.


Δωμάτιο 13: Μια ανεξήγητη, αλλά επίμονη φοβία

Ο αριθμός 13 προκαλεί πολλές δεισιδαιμονίες. Όπως είναι γνωστό, θεωρείται ότι φέρνει ατυχία. Στην πραγματικότητα, πολλοί πελάτες υποφέρουν από φοβία για τον συγκεκριμένο αριθμό, η οποία ονομάζεται τρισκαιδεκαφοβία.

Η δεισιδαιμονία που σχετίζεται με τον αριθμό 13 έχει τις ρίζες της στη χριστιανική θρησκεία. Αναφέρεται στον Μυστικό Δείπνο, όπου οι δώδεκα Απόστολοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Ιησού.

Ήταν ο Ιούδας, ο μετέπειτα προδότης, που αύξησε τον αριθμό των παρευρισκόμενων σε δεκατρείς. Έκτοτε, ο αριθμός 13 συνδέθηκε με τη μοίρα του Ιησού στον Σταυρό και έγινε ένας αριθμός προς αποφυγή, όπως και όταν οι συνδαιτυμόνες στο τραπέζι είναι 13, αποτελεί για πολλούς κακό οιωνό.


Η κατάρα του αριθμού 13 έχει αναφερθεί συχνά και για την αποστολή Apollo 13: εκτοξεύτηκε στις 13:13 από την εξέδρα 39 (13x3) πριν υποστεί έκρηξη εν πτήσει λίγα λεπτά αργότερα!

Σήμερα, είναι σχεδόν αδύνατο να παραδοθούν τα κλειδιά ενός τέτοιου δωματίου σε πελάτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να το αρνηθεί ή να το εκλάβει ως δυσάρεστη μεταχείριση. Ακόμη κι αν δεν τολμήσει να πει κάτι, μπορεί να μην απολαύσει τη διαμονή του.

Πηγή: gazetta.gr

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