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Video: Κεραυνός χτύπησε ζευγάρι ενώ περπατούσε χέρι χέρι - Δραματικές προσπάθειες διάσωσης

 22.09.2026 - 23:04
Video: Κεραυνός χτύπησε ζευγάρι ενώ περπατούσε χέρι χέρι - Δραματικές προσπάθειες διάσωσης

Τον Θεό και τους ανθρώπους που έτρεξαν να τους βοηθήσουν ευχαριστεί ένα ζευγάρι που χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ περπατούσε χέρι χέρι σε ένα μονοπάτι στη Φλοριντα.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, Άαρον Γουάλενγκα και η σύζυγός του Κλερ μόλις είχαν αφήσει τα παιδιά τους στην εκκλησία, και αφού έλεγξε την εφαρμογή καιρού παρατήρησε μια καταιγίδα να «σχηματίζεται στην άλλη πλευρά της πόλης». Αφού δεν έβλεπαν αστραπή και δεν άκουγαν βροντή, αποφάσισαν να επιστρέψουν με τα πόδια, κάτω από μία ομπρέλα.

Τότε ήταν που τους χτύπησε κεραυνός, αφήνοντάς τους με το «πρόσωπο στο έδαφος», σύμφωνα με το WHSV.

Περαστικοί έτρεξαν να τους βοηθήσουν, καθώς η Κλερ είχε σταματήσει να αναπνέει.

Ο Μάικλ Σατσέτι Γουέιαντ, ο οποίος δεν είχε κάνει ποτέ καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στη ζωή του, δήλωσε στο WKMG: «Ενστικτωδώς, άρχισα να κάνω καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, κάτι που δεν κάνω κάθε μέρα. Αλλά εκείνη τη στιγμή, ήξερα ότι έπρεπε να ξεκινήσω».

Στο βίντεο από την κάμερα σώματος, φαίνονται αστυνομικοί να τρέχουν προς το ζευγάρι που βρίσκεται ξαπλωμένο στο έδαφος, περιτριγυρισμένο από τους καλούς Σαμαρείτες που σταμάτησαν για να τους βοηθήσουν.

 

Το ζευγάρι παρέμεινε για μερικές ημέρες στο νοσοκομείο, αλλά ανάρρωσε. Μιλώντας για την τρομακτική εμπειρία τους, ο Άαρον είπε: «Είδαμε τόσα θαύματα, από την αναζωογόνηση της Κλερ μέχρι το γεγονός ότι εσείς οι τέσσερις [περαστικοί] βρισκόσασταν εκεί στο μονοπάτι εκείνη τη στιγμή».

 

Η Κλερ επανέλαβε στη συνέχεια ότι «το δώρο της ζωής είναι τόσο όμορφο». Υπέστη διάσειση και υπέφερε για κάποιο σύντομο διάστημα από απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης.

Ο Άαρον, ο οποίος επίσης έπεσε με το πρόσωπο στο έδαφος, θυμήθηκε πώς «δεν μπορούσε να κινήσει τα άκρα του».

Ο 48χρονος ήθελε να φτάσει στη σύζυγό του, αν και είπε ότι δεν μπορούσε λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί ούτε καν να κινηθεί. «Ένιωθα τον χειρότερο πόνο της ζωής μου», είπε.

Φέτος έχουν σημειωθεί έξι θάνατοι που σχετίζονται με κεραυνούς στη Φλόριντα.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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