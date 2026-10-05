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Το πιο βαρύ έντομο του κόσμου επέστρεψε από το χείλος της εξαφάνισης - Πώς σώθηκε

 05.10.2026 - 12:45
Το πιο βαρύ έντομο του κόσμου επέστρεψε από το χείλος της εξαφάνισης - Πώς σώθηκε

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες προστασίας της άγριας ζωής καταγράφεται στη Νέα Ζηλανδία, όπου το wētāpunga, το οποίο θεωρείται το βαρύτερο έντομο στον κόσμο, επιστρέφει από το χείλος της εξαφάνισης χάρη σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Μέσα σε διάστημα περίπου 15 ετών, δεκάδες χιλιάδες έντομα εκτράφηκαν υπό ελεγχόμενες συνθήκες, ενώ περίπου 11.000 απελευθερώθηκαν στη φύση. Τα αποτελέσματα θεωρούνται τόσο ενθαρρυντικά, ώστε η κατάσταση διατήρησης του είδους αναβαθμίστηκε από «εθνικά απειλούμενο» σε «εθνικά ανακάμπτον».

Το γιγάντιο έντομο που ζυγίζει όσο ένα ποντίκι

Το wētāpunga είναι ενδημικό είδος της Νέας Ζηλανδίας και ξεχωρίζει για τις ασυνήθιστες διαστάσεις του. Ένα θηλυκό μπορεί να φτάσει σε βάρος ένα μικρό ποντίκι, ενώ το σώμα του μπορεί να έχει μήκος έως 10 εκατοστά και το άνοιγμα των ποδιών του να αγγίζει τα 20 εκατοστά.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο από τα περίπου 70 είδη wētā. Στο παρελθόν ήταν διαδεδομένο σε περιοχές του Βόρειου Νησιού, ωστόσο η καταστροφή των οικοτόπων και κυρίως η εμφάνιση εισαγόμενων θηρευτών οδήγησαν σε δραματική συρρίκνωση του πληθυσμού του.

 Μέχρι τη δεκαετία του 1990, το είδος θεωρούνταν απειλούμενο, ενώ σήμερα εκτιμάται ότι έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση στην ηπειρωτική Νέα Ζηλανδία.

Η επιχείρηση διάσωσης

Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια έπαιξαν το Butterfly Creek και ο ζωολογικός κήπος του Όκλαντ, όπου αναπτύχθηκαν ειδικές μέθοδοι αναπαραγωγής. Τα νεαρά wētāpunga μεγαλώνουν σε κοινόχρηστους χώρους και ακολουθούν συγκεκριμένη διατροφή, που περιλαμβάνει φρέσκα φύλλα, φυλλόστρωμα και πρωτεΐνη από τροφή ψαριών.

Η πρωτεΐνη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την επιβίωση των νεότερων εντόμων. Όταν τα wētāpunga μεγαλώσουν αρκετά ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, μεταφέρονται σε ασφαλείς περιοχές χωρίς θηρευτές. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 45 διαφορετικές μεταφορές πληθυσμών σε φυσικούς οικοτόπους.

Γεννιούνται πλέον στη φύση

Το σημαντικότερο στοιχείο για τους επιστήμονες είναι ότι σε δύο νησιά έχουν ήδη δημιουργηθεί αυτοσυντηρούμενοι πληθυσμοί. Εκεί έχουν καταγραφεί τέταρτη και πέμπτη γενιά wētāpunga που γεννήθηκαν στη φύση, γεγονός που δείχνει ότι τα έντομα δεν επιβιώνουν απλώς μετά την απελευθέρωσή τους, αλλά αναπαράγονται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

 Ο δρ Κρις Γκριν, ερευνητής που κατέγραψε τα αποτελέσματα του προγράμματος, χαρακτήρισε την απελευθέρωση 11.000 εντόμων εξαιρετικό επίτευγμα, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα αναπαραγωγής ασπόνδυλων που να έχει εφαρμοστεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με ανάλογη επιτυχία.

Οι επιστήμονες ελπίζουν πλέον ότι το μοντέλο του wētāpunga θα αποτελέσει οδηγό και για τη διάσωση άλλων απειλούμενων ειδών, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρές πιέσεις στη μοναδική βιοποικιλότητά της.

Πηγή: lifo.gr

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