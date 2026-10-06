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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξεγελούσε πολίτες με μηνύματα «traffic CY» και «Cy Medical» - Έπεσε στα χέρια των Αρχών 24χρονος

 06.10.2026 - 17:52
Ξεγελούσε πολίτες με μηνύματα «traffic CY» και «Cy Medical» - Έπεσε στα χέρια των Αρχών 24χρονος

Στη σύλληψη 24χρονου αλλοδαπού, κατοίκου Λευκωσίας, προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κλοπής, απάτης συνδεόμενης με συστήματα πληροφοριών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου δήλωσε πως «το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά αδικήματα κλοπής, απάτη συνδεομενη με συστήματα πληροφοριών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.α».

Συγκεκριμένα, ανέφερε, «στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 καταγγέλθηκε από 76χρονο ότι του στάλθηκε μήνυμα στο κινητό του με εμφανιζόμενο αποστολέα "traffic CY" το οποίο άνοιξε και έδωσε μεταξύ άλλων αριθμό τραπεζικής του κάρτας, με αποτέλεσμα να του αποσπάσουν το ποσό των  3963 ευρώ με 2 αναλήψεις από ΑΤΜ στην Λευκωσία». 

Επίσης, πρόσθεσε, «στις 2 Οκτωβρίου 2026 λήφθηκε δεύτερη καταγγελία από 68χρονο σύμφωνα με την οποία είχε λάβει μήνυμα στο κινητό του με επωνυμία αποστολέα CY MEDICAL. Αφού άνοιξε το μήνυμα  έδωσε μεταξύ άλλων τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας με αποτέλεσμα να του αποσπάσουν το ποσό των 770 ευρώ».

«Μέσα από τις εξετάσεις εξασφαλιστηκε μαρτυρία εναντίον 24χρονου αλλοδαπού κατοικου Λευκωσίας», σημείωσε ο κ. Χρυσοστόμου. 

Εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και συνελήφθη σήμερα γύρω στο μεσημέρι. Ακολούθως ερευνήθηκε η οικία του και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων. 

Την Τετάρτη, είπε, ο ύποπτος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

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