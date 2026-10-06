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ΔΙΕΘΝΗ

Ιστορική συμφωνία στο Χόλιγουντ: Η Paramount εξαγόρασε τη Warner Bros για 110 δισ. δολάρια

 06.10.2026 - 17:34
Ιστορική συμφωνία στο Χόλιγουντ: Η Paramount εξαγόρασε τη Warner Bros για 110 δισ. δολάρια

Η Paramount Skydance ολοκλήρωσε επισήμως την εξαγορά της Warner Bros Discovery, σε μια συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων που αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες στο Χόλιγουντ και συνολικά στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Η συμφωνία ενώνει δύο από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο του Λος Άντζελες και ολοκληρώνεται έπειτα από μήνες νομικών αντιπαραθέσεων και έντονης κριτικής για τις πιθανές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, στις τιμές για τους καταναλωτές και στις θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το BBC, η νέα πραγματικότητα αναμένεται να επηρεάσει και την αγορά του streaming, ενώ δημιουργεί νέα δεδομένα για την κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή. Παράλληλα, η τύχη του CNN παραμένει στο επίκεντρο, καθώς το ειδησεογραφικό δίκτυο εντάσσεται πλέον σε έναν ακόμη μεγαλύτερο όμιλο.

Στη νέα εταιρική δομή θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, τα HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios και Food Network.

Η Paramount αποκτά επίσης τον έλεγχο ορισμένων από τα ισχυρότερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά franchises παγκοσμίως, όπως τα Harry Potter, Game of Thrones, The Lord of the Rings και Mission: Impossible.

Ο νέος όμιλος θα φέρει την ονομασία Skydance Corporation. Πρόκειται για την εταιρεία που είχε ιδρύσει αρχικά ο Ντέιβιντ Έλισον, πριν αποκτήσει τον έλεγχο τόσο της Paramount όσο και της Warner Bros Discovery.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Skydance χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της συμφωνίας «ιστορική» για τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Όπως ανέφερε, στόχος από την αρχή ήταν η ένωση δύο ιστορικών στούντιο, ώστε να δημιουργηθεί ένας ισχυρότερος ανταγωνιστής με μεγαλύτερη πρόσβαση σε δημιουργικό ταλέντο, πόρους και διεθνές κοινό.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Έλισον ανακοίνωσε επίσης την τοποθέτηση του απερχόμενου διευθύνοντος συμβούλου της Mattel, Ίνον Κράιζ, στη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου.

Ο Κράιζ θα αναλάβει κυρίως την καθημερινή λειτουργία και την ενοποίηση των δύο επιχειρήσεων, ενώ ο Έλισον θα επικεντρωθεί στη στρατηγική και την τεχνολογία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η συμφωνία έλαβε ομόφωνη έγκριση από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού διεθνώς. Ωστόσο, η διαδικασία της εξαγοράς συνοδεύτηκε από αντιδράσεις και νομικές προσφυγές ήδη από τα πρώτα στάδια. Αρχικά, το Netflix είχε συμφωνήσει για την εξαγορά μέρους της Warner Bros Discovery, όμως η Paramount Skydance μπήκε στη διαδικασία με ανταγωνιστική προσφορά, με αποτέλεσμα η πλατφόρμα streaming να αποχωρήσει από τη συμφωνία.

Στη συνέχεια, περίπου δώδεκα αμερικανικές πολιτείες, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, προσέφυγαν δικαστικά με στόχο να μπλοκάρουν τη συγχώνευση. Υποστήριζαν ότι η συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισμό, να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές και να προκαλέσει σημαντική ζημιά σε κινηματογραφικές αίθουσες, παρόχους καλωδιακής τηλεόρασης και στο κοινό.

Τον περασμένο μήνα, ωστόσο, οι πολιτείες κατέληξαν σε συμβιβασμό με την Paramount και τον Έλισον, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων, η Paramount συμφώνησε να δημιουργήσει ένα «συμβούλιο συντακτικής ανεξαρτησίας» για να «εξασφαλίσει ανεξάρτητη, αντικειμενική και βασισμένη σε γεγονότα δημοσιογραφική κάλυψη» στα κανάλια CNN και CBS.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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