Είχα πάρει τόση πολλή κεταμίνη που σχεδόν έχασα την όρασή μου, με εκμεταλλευτήκατε, έλεγε το θύμα του ομαδικού βιασμού στο Κορνέλ

Η πρώην πλέον φοιτήτρια του Κορνέλ, που κατέθεσε αγωγή ως Jane Doe, ισχυρίζεται ότι της χορηγήθηκε κεταμίνη και ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση από μέλη της αδελφότητας Chi Phi τον Οκτώβριο του 2024. Ένα από τα μέλη της αδελφότητας φρόντισε μάλιστα να ενημερώσει και άλλα μέλη με μήνυμα μέσω Snapchat, επισημαίνει το People.

Το CBS News, επικαλούμενο έγγραφα από την έρευνα ανέφερε ότι μία από τις συγκατοίκους της Doe την άκουσε να μιλάει με έναν από τους κατηγορούμενους.

«Έκανες σεξ με διείσδυση μαζί μου», φέρεται να του είπε η Doe. «Είχα πάρει τόση κεταμίνη που σχεδόν έχασα την όρασή μου, αλλά παρ’όλα αυτά έκανες σεξ μαζί μου».

Λίγες εβδομάδες μετά το περιστατικό, η Doe το ανέφερε στην αστυνομία του πανεπιστημίου ενώ έρευνα άρχισε και το ίδιο το πανεπιστήμιο.

Η εισαγγελία της κομητείας Τόμκινς αρνήθηκε να απαγγείλει κατηγορίες εκείνη την εποχή, αν και η κατάθεση της αστικής αγωγής ώθησε τους εισαγγελείς να ξανανοίξουν την έρευνα.

Εν τω μεταξύ, ο κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, όρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίτσια Τζέιμς, να επιβλέπει την έρευνα, αφού δήλωσε ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη της στους τοπικούς εισαγγελείς.

Η έρευνα του πανεπιστημίου οδήγησε σε μια σειρά κυρώσεων, μεταξύ των οποίων αποβολές και αποκλεισμοί, ενώ η αδελφότητα Chi Phi έχει απαγορευτεί από το πανεπιστημιακό campus από το 2024.

Τρία από τα επτά μέλη της αδελφότητας που κατηγορούνται από την Doe έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες μέσω των δικηγόρων τους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα