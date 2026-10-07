Κυπριακό FBI: Οι υπηρεσίες, οι στόχοι και ποιοι θα βρίσκονται στο πηδάλιο

Ο Αρχηγός Αστυνομίας και ο Διευθυντής της ΔΑΟΕ, παρουσίασαν σήμερα τη νέα Διεύθυνση και αναφέρθηκαν στη σημασία της για την επιχειρησιακή ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου.

Η ΔΑΟΕ βρίσκεται ήδη σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και έχει ήδη καταγράψει σημαντικά επιχειρησιακά αποτελέσματα.

Ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί η Αστυνομία

Στην ομιλία του, ο κ. Θεμιστός Αρναούτης, Αρχηγός Αστυνομίας, τόνισε ότι η δημιουργία της ΔΑΟΕ δεν αποτελεί μια απλή διοικητική ή οργανωτική αλλαγή, αλλά μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στον τρόπο με τον οποίο η Αστυνομία Κύπρου οργανώνει και αξιοποιεί τις επιχειρησιακές της δυνατότητες απέναντι στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας σημείωσε ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. «Οι εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν πλέον με μεγαλύτερη ευελιξία, αξιοποιούν την τεχνολογία, αναπτύσσουν διεθνείς διασυνδέσεις και δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλούς τομείς εγκληματικότητας». Στόχος, όπως ανέφερε, είναι «η εξάρθρωση ολόκληρων εγκληματικών δικτύων, η αποκοπή της οικονομικής τους δύναμης και, όπου αυτό είναι δυνατόν, η πρόληψη της εγκληματικής τους δράσης».

Μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της «Αστυνομίας 2030»

Η δημιουργία της ΔΑΟΕ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πιο καταλυτικές μεταρρυθμίσεις του προγράμματος «Αστυνομία 2030», μέσω του οποίου προωθείται ο συνολικός εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας Κύπρου.

Η νέα Διεύθυνση συγκεντρώνει κάτω από ενιαία διοίκηση κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες και ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ πληροφορίας, ανάλυσης και επιχειρησιακής δράσης. Η συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών, η επιχειρησιακή διερεύνηση, η ανάλυση δεδομένων, οι οικονομικές έρευνες, η τεχνολογία και η διεθνής συνεργασία εντάσσονται πλέον σε κοινό σχεδιασμό και κοινές επιχειρησιακές προτεραιότητες.

Η ΔΑΟΕ χτίζει παράλληλα πάνω στην εμπειρία, την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή κουλτούρα που έχουν αναπτυχθεί μέσα από τη δράση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), διευρύνοντας αυτή τη δυνατότητα απέναντι στο σύνολο του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Χρίστος Ανδρέου: «Στόχος η αποδόμηση ολόκληρων εγκληματικών δικτύων»

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της ΔΑΟΕ, κ. Χρίστος Ανδρέου, παρουσίασε την επιχειρησιακή φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της νέας Διεύθυνσης.

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερις Υποδιευθύνσεις, οι οποίες εργάζονται οριζόντιά και παρέχουν υποστήριξη μεταξύ τους για ολιστική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με κοινό στόχο την πρόληψη και την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων.

Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων (Υ.Π.Ε.Ε.)

Η Υ.Π.Ε.Ε. έχει ως κύρια αποστολή τη συλλογή, διαχείριση, αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών που αφορούν το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα.

Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.)

Η Υ.ΚΑ.Ν. έχει ως κύρια αποστολή την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών, με στόχο τη μείωση της προσφοράς και της ζήτησης παράνομων ουσιών εξάρτησης.

Υποδιεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος (Υ.Δ.ΟΡ.Ε.)

Η Υ.Δ.ΟΡ.Ε. έχει ως κύρια αποστολή τη διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υποδιεύθυνση Στρατηγικής Ανάλυσης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων (Υ.Σ.Α.Δ.Ε.Σ.)

Η Υ.Σ.Α.Δ.Ε.Σ. έχει ως κύρια αποστολή τη στρατηγική ανάλυση και αξιολόγηση της απειλής του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος και την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής Αντιμετώπισής του.

Όπως εξήγησε, η φιλοσοφία της ΔΑΟΕ μετατοπίζει το επιχειρησιακό βάρος από τη μεμονωμένη υπόθεση στη συνολική εικόνα του εγκληματικού δικτύου: στη δομή και τις διασυνδέσεις του, στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, στις διεθνείς του σχέσεις και στα οικονομικά οφέλη που του επιτρέπουν να συνεχίζει τη δράση του.

Κεντρικό στοιχείο της νέας προσέγγισης αποτελεί η πληροφοριακή αστυνόμευση (Intelligence Led Policing), με τις επιχειρησιακές αποφάσεις να βασίζονται σε τεκμηριωμένη ανάλυση πληροφοριών, στην αξιολόγηση κινδύνων και στη συνεχή επικαιροποίηση της εικόνας που υπάρχει για τις εγκληματικές απειλές. Η ΔΑΟΕ θα λειτουργεί ως κέντρο ανάλυσης για το οργανωμένο έγκλημα, με στόχο όχι μόνο τη διερεύνηση υφιστάμενων υποθέσεων αλλά και την αναγνώριση και τον εντοπισμό δικτύων, νέων τάσεων, διασυνδέσεων και απειλών.

731 από τα πλέον απειλητικά εγκληματικά δίκτυα στην Ευρώπη

Κατά τη διάσκεψη παρουσιάστηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν το μέγεθος και τη διεθνοποίηση της απειλής.

Στην ευρωπαϊκή αξιολόγηση καταγράφονται 731 από τα πλέον απειλητικά εγκληματικά δίκτυα, με περισσότερα από 400.000 μέλη και 118 διαφορετικές εθνικότητες, ενώ περίπου 85% των δικτύων αυτών χρησιμοποιούν νόμιμες επιχειρηματικές δομές για να υποστηρίζουν ή να αποκρύπτουν την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Europol και διεθνής συνεργασία – Ένα ζωντανό επιχειρησιακό δίκτυο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της διεθνούς και ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας. Η συνεργασία με τη Europol, η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές δράσεις EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats – Ευρωπαϊκή Πολυτομεακή Πλατφόρμα Εναντίον των Εγκληματικών Απειλών) και η απευθείας συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές άλλων κρατών, εντάσσονται πλέον οργανικά στην επιχειρησιακή λειτουργία της ΔΑΟΕ.

Ιδιαίτερα στενή και ουσιαστική είναι η επιχειρησιακή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε υπόθεσης, υπάρχει άμεση συνεργασία και με άλλες ευρωπαϊκές αστυνομικές αρχές, αρχές τρίτων χωρών και Διεθνείς Οργανισμούς.

Η επιτυχία της ΔΑΟΕ θα κριθεί από τα αποτελέσματά της

Ο Διευθυντής της ΔΑΟΕ τόνισε ότι, η πραγματική αξιολόγηση της νέας Διεύθυνσης θα γίνει μέσα από το έργο και τα αποτελέσματά της. «Η επιτυχία της ΔΑΟΕ δεν θα κριθεί από τη δημιουργία μιας νέας δομής. Θα κριθεί από τα αποτελέσματά της. Από το κατά πόσο η δουλειά μας συμβάλλει σε μια ασφαλέστερη Κύπρο και στην καλύτερη προστασία των πολιτών. Αυτή είναι και η αποστολή μας».

Επένδυση στην ασφάλεια της χώρας και των πολιτών

Η επίσημη έναρξη λειτουργίας της ΔΑΟΕ σηματοδοτεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της απέναντι στις σύγχρονες μορφές σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Η νέα Διεύθυνση επενδύει στην πληροφορία, στην ανάλυση, στην εξειδίκευση, στην τεχνολογία, στις οικονομικές διερευνήσεις και στη διεθνή συνεργασία, με έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό: την αποτελεσματικότερη προστασία της κοινωνίας και την ενίσχυση της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως υπογράμμισε ο Αρχηγός Αστυνομίας, η ΔΑΟΕ αποτελεί ένα χειροπιαστό παράδειγμα της κατεύθυνσης της ‘Αστυνομίας 2030’: μιας σύγχρονης Αστυνομίας που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά ενισχύει την ικανότητά της να τις προβλέπει, να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα την πληροφορία, την τεχνολογία και τους ανθρώπους της και να ανταποκρίνεται στις απειλές πριν αυτές αποκτήσουν μεγαλύτερη ισχύ.