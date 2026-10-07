Μαύρη Θάλασσα: Στις φλόγες το κυπριακών συμφερόντων Aframax «Rio» μετά από επίθεση ανοικτά του Σότσι - Δείτε βίντεο

Το δεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας 107.113 dwt και κατασκευής 2004, φέρει σημαία Λιβερίας. Ως registered owner εμφανίζεται η Rio Enterprises SA, ενώ τη διαχείριση και την εμπορική διαχείριση έχει η Hellenic Tankers, που συνδέεται με τον Κύπριο εφοπλιστή και πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Ανδρέα Χατζηγιάννη.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι το πλοίο επλήγη από μη επανδρωμένο σκάφος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Πρώτη προτεραιότητα αποτέλεσε η απομάκρυνση του πληρώματος. Και οι 23 ναυτικοί, όλοι Ινδοί υπήκοοι, διασώθηκαν, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.



Η ένταση της φωτιάς δυσχέρανε αρχικά την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι διέθεταν τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού μόλις οι συνθήκες επέτρεπαν την ασφαλή προσέγγιση του tanker. Αργότερα έγινε γνωστό ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.



Η επίθεση στο Rio αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος για την εμπορική ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα δεν περιορίζεται πλέον στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στις υποδομές. Τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στις ρωσικές πετρελαϊκές εξαγωγές βρίσκονται ολοένα συχνότερα μέσα στη ζώνη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Το Rio έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με μεταφορές ρωσικού πετρελαίου από λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας προς αγορές της Ασίας. Τον Φεβρουάριο του 2026 εντάχθηκε από το Κίεβο στον ουκρανικό κατάλογο κυρώσεων για πλοία που η Ουκρανία χαρακτηρίζει μέρος του ρωσικού «shadow fleet».



Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση στο Rio. Ως εκ τούτου, η ουκρανική εμπλοκή δεν μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη, παρά το γεγονός ότι το περιστατικό εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένων επιθέσεων εναντίον πλοίων που εξυπηρετούν το ρωσικό εμπόριο πετρελαίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα