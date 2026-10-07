Συγκλονιστικές καταθέσεις στη δίκη για τα Τέμπη - «Αναγνώρισα τη φωνή του παιδιού μου από τα ηχητικά, ξαναζούσα τον θάνατό του»

«Από τότε είπα θα αγωνίζομαι μέχρι τέλους για να δικαιωθεί. Εγώ επέμεινα πως δεν είναι ακαριαίος ο θάνατος. Μετά βγήκαν τα ηχητικά. Τα άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ποια μάνα δεν θα αναγνώριζε τη φωνή του. Ξαναζούσα, δεύτερη φορά τον θάνατο του Τάσου, την τραγωδία. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό», κατέθεσε η μητέρα του 21χρονου.

Η Βασιλική Κούλπα ήταν συντετριμμένη και δακρυσμένη, με την κατάθεσή της να διακόπτεται πολλές φορές λόγω της έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Μίλησε για τις τελευταίες στιγμές με τον γιο της, την αγωνιώδη αναζήτησή του μετά τη σύγκρουση και όσα ακολούθησαν μέχρι την ενημέρωση της οικογένειας για τον θάνατό του.

«Θέλω να μιλήσω για τον Τάσο, ήταν ένα αξιόλογο παιδί. Μαζί με αυτόν χάθηκε και η οικογένεια. Βοηθούσε και δεν ήθελε να λέει ότι βοηθάει. Η ζωή μας χάθηκε εκείνο το βράδυ.»

Η Βασιλική Κούλπα περιέγραψε όσα είχαν προηγηθεί της αναχώρησης του γιου της και αποκάλυψε ότι ο Τάσος δεν επρόκειτο αρχικά να φύγει εκείνη την ημέρα.

«Δεν ήταν να φύγει εκείνη την ημέρα ήταν να φύγει την επόμενη. Είχε πάρει το καινούργιο κινητό του και μου το έδειχνε. Σε περίπτωση σύγκρουσης καλεί, μου είπε. Τι λες παιδί μου. Στέλνει ηχητικό, μου λέει. Μην το λες αυτό το πράγμα. Αν δεν ζεις εσύ δεν θέλω να ζω. Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία μου είπε. Του είπα δεν θέλω να φύγεις στεναχωριέμαι. Δεν ήθελα να φύγει του το έλεγα. »

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τελευταίο αποχαιρετισμό τους: «ετοιμάζουμε τα πράγματα και βλέπω τον άλλο μου γιο και μου λέει θέλω να χαιρετίσω τον Τάσο. Του είπα να προσέχεις Τάσο. Τι να προσέχω μου είπε με το τρένο θα πάω. Βγαίνω στο μπαλκόνι τον χαιρετάω. Του λέω ξέχασες το νερό σου. Θα πάρω από το τρένο μου είπε».

Η τελευταία τους τηλεφωνική επικοινωνία ήταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, στις 11:05.

«Έφυγε το παιδί ήμασταν στο σπίτι. 11.05 ήταν ο Τάσος στο τηλέφωνο, μου είπε πως το τρένο είχε καθυστέρηση. Μου είπε ότι ήταν στη Λάρισα. Του είπα πάρε όταν φτάσεις. Το παίρνω αργότερα και ήταν κλειστό. Μου λέει ο σύζυγός μου ότι από το σημείο που περνάει δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Ο Τάσος αν δεν μπορούσε θα μου έστελνε μήνυμα, του λέω».

Στις 12:15, όπως κατέθεσε, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον άλλο γιο της, Γιώργο.

«12.15 με παίρνει ο Γιώργος ο γιος, ξέρεις ο Τάσος, τι ο Τάσος του λέω, εκτροχιάστηκε το τρένο μου λέει. Πήραμε το αυτοκίνητο για Λάρισα. Βρήκαμε 2-3 ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Του λέω του άντρα μου "Μην τρέχεις ο Τάσος έφυγε". Φτάσαμε στο σημείο. Κοιτούσα αριστερά - δεξιά να δω τον Τάσο μου. Γύρω -γυρω ήταν παιδιά έκλαιγαν. Κοιτώντας από πάνω είδα ένα νέφος καπνού άσπρο. Είναι ένα ή δύο τρένα εδώ δεν καταλαβαίνω».

Η μητέρα του 21χρονου περιέγραψε στη συνέχεια την αναζήτηση του παιδιού της και την εικόνα που αντίκρισε στο νοσοκομείο.

«Φτάνουμε στο σημείο που είχε γίνει το έγκλημα. Μου λένε έχουν πάει στο νοσοκομείο τους τραυματίες. Ερχόταν στο νοσοκομείο τα πρώτα ασθενοφόρα. Κατέβηκε το πρώτο φορείο. Ήταν μια σακούλα με πτώμα. Κοιτούσα να δω αν ήταν ο σωματότυπος του Τάσου. Ο γιος μου ο Γιώργος ξέσπασε. »

Όταν της ζητήθηκε να δώσει στοιχεία για τον γιο της, ανέφερε ότι ο Τάσος φορούσε τον βαπτιστικό του σταυρό. Αργότερα επέστρεψε στο σπίτι και πήγε στο δωμάτιό του, παίρνοντας τις πιτζάμες του και μένοντας εκεί.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που αντίκρισε το κλειστό φέρετρο. «Είδαμε ένα φέρετρο κλειστό. Θέλω να τον δω θέλω να του βάλω ρούχα. Μου λένε καλύτερα να μην το δεις Βάσω μου είπαν από το γραφείο κηδειών.»

«Τα άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου»

Αναφέρθηκε επίσης σε όσα είπε στον εφέτη ανακριτή: «Όταν πήγα στον εφέτη ανακριτή του είπα : Πήρα ένα παιδί καμμένο, δεν ξέρω τι πήρα. Θα μπορούσε να έχει σωθεί ο Τάσος αν δεν υπήρχε η φωτιά. Επιβίωσε από τη σύγκρουση αλλά κάηκε από τη φωτιά».

Κλείνοντας την κατάθεσή της, μίλησε για την προσπάθεια της οικογένειας να μάθει πώς έχασε τη ζωή του ο Τάσος και ποιος ευθύνεται.

«Είπαμε θα κάνουμε από εδώ και πέρα ότι μπορούμε για να μάθουμε πώς έφυγε το παιδί μου. Θέλω να μάθω ποιος και τι ευθύνεται. Σαν οικογένεια πιστεύω στους θεσμούς και χάθηκαν όλα. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια τον γιο μου και να πω ότι έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Χάθηκε από πολιτικές σκοπιμότητες. Θέλω να μάθω για τον Τάσο μου για όλα τα παιδιά που χάθηκαν. Οικογένειες που καταστράφηκαν, δεν υπάρχει ζωή. Πιστεύαμε πως πάμε με ένα ασφαλές μέσο. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Δεν δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Εγώ τον Τάσο ήθελα σπίτι. Το παιδί μου ήθελα και μου το έκαψαν. Θέλω να μάθω την αλήθεια.»

Η κατάθεση του πατέρα του Τάσου

Νωρίτερα είχε καταθέσει ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, ο οποίος συστήθηκε στην έναρξη της κατάθεσής του ως "πατέρας του Τάσου που δολοφονήθηκε στα Τέμπη".

Η πρόεδρος σχολίασε τη μόνιμη παρουσία του παππού του 21χρονου στο δικαστήριο, λέγοντας πως «έρχεται στωικά σε κάθε δικάσιμο». Ο ίδιος βρέθηκε και σήμερα στο δικαστήριο κρατώντας ένα πορτρέτο του εγγονού του.

Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες με τον γιο του στην Καρδίτσα, αλλά και όσα ακολούθησαν μετά την ενημέρωση για το δυστύχημα.

«Μην τρέχεις ο Τάσος δεν υπάρχει», του είπε, όπως κατέθεσε, η σύζυγός του ενώ πήγαιναν στη Λάρισα.

Ο πατέρας του 21χρονου περιέγραψε την αναζήτηση του Τάσου στο σημείο και στο νοσοκομείο, όπου έβλεπαν να φτάνουν μαύρες σακούλες, ενώ στη συνέχεια τους ζητήθηκε DNA για την ταυτοποίηση.

Στις 3 Μαρτίου, όπως είπε, δέχθηκε τηλεφώνημα από το αστυνομικό τμήμα και ενημερώθηκε ότι είχε βρεθεί η σορός του γιου του. Του παρέδωσαν μέσα σε σακούλα τον μαυρισμένο σταυρό του Τάσου, τον οποίο καθάρισε και έδειξε στη σύζυγο και στον άλλο γιο του.

«Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν δεν υπήρχε η φωτιά δεν θα γινόταν αυτό.»

Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος αναφέρθηκε και στο κινητό του γιου του, το οποίο, όπως είπε, κάλεσε στο 112.

«Το κινητό του Τάσου κάλεσε στο 112. Όταν πήρε το κινητό μου είπε πως αν πάθω κάτι αυτό θα χτυπήσει μου είπε τότε. Λες και ήταν βαλτό αυτό το κινητό να ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα. Η μεγάλη ειρωνεία της τύχης είναι ότι σε αυτό το κινητό ακούγεται και η φωνή του Τάσου. Εκεί ακούστηκε η φωνή του. Εκεί είναι το πρόβλημα ότι το παιδί μου ζούσε. Όλοι μου λένε ότι ήταν ακαριαίος θάνατος, αλλά το παιδί μου ζούσε. Φώναζε ο Τάσος "μην κουνιέσαι". Μια κοπέλα είπε πως την έσπρωξε ο Τάσος για να βγει έξω μετά δεν τον είδα, μας είπε. »

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι ο ανακριτής κάλεσε άλλους να ακούσουν τα ηχητικά, αλλά όχι την οικογένειά του, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση του χώρου μετά το δυστύχημα.

«Ήταν κρανίου τόπος το σημείο της τραγωδίας. Όταν πήγα ξανά αργότερα , τα είχαν ισοπεδώσει όλα . »

Όπως κατέθεσε, υπάλληλος του ΟΣΕ τού αποκάλυψε ότι τους είχαν πει μέσα σε ένα 24ωρο να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει γιατί έγινε αυτό.

Σε ερώτηση που δέχθηκε, ο Δημήτρης Κουτσόπουλος απάντησε ότι δεν γνωρίζει αν υπήρχε παράνομο φορτίο και τόνισε ότι εκείνο που θέλει είναι να μάθει την αλήθεια, καθώς η οικογένεια παρέλαβε το παιδί της καμένο.

Παράλληλα, ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ζητά με αίτησή του προς τον εισαγγελέα τη συσχέτιση των δικογραφιών που αφορούν στο κόστος του «μπαζώματος».Τη στιγμή που άκουσε τα ηχητικά από το δυστύχημα στα Τέμπη και αναγνώρισε τη φωνή του γιου της, Τάσου Κουτσόπουλου, περιέγραψε στην κατάθεσή της η μητέρα του, Βασιλική Κούλπα, λέγοντας ότι ήταν σαν να ζούσε για δεύτερη φορά τον θάνατο του παιδιού της.