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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κύπρος: Θηλάζουν οι περισσότερες μητέρες; Τι δείχνουν στοιχεία

 07.10.2026 - 17:41
Κύπρος: Θηλάζουν οι περισσότερες μητέρες; Τι δείχνουν στοιχεία

Περίπου 87% των μητέρων θήλασαν το βρέφος τους, με τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό να ανέρχεται περίπου στο 28% σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και τους συνοπτικούς πίνακες περιγεννητικών δεικτών για την περίοδο 2015-2024.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, με αφορμή τον φετινό μήνα προώθησης μητρικού θηλασμού στην Κύπρο, πρόκειται για δεδομένα τα οποία σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση των δεικτών, αναδεικνύουν την ανάγκη για σταθερή επένδυση σε τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, ενίσχυση της υποστήριξης στη διάρκεια παραμονής της μητέρας στο μαιευτήριο, αλλά και μετά την έξοδό της από το μαιευτήριο, στην κοινότητα.

Κεντρικό μήνυμα των παγκόσμιων εκδηλώσεων για τον μητρικό θηλασμό 2026 αποτελεί το «Μητρικός θηλασμός για ένα βιώσιμο ξεκίνημα στη ζωή: ενισχύουμε ό,τι είναι αποτελεσματικό» και αποτελεί τη βάση του φετινού Μήνα Προώθησης Μητρικού Θηλασμού στην Κύπρο, ο οποίος, όπως κάθε χρόνο, τιμάται καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτώβρη. Σημειώνεται ότι το φετινό θέμα αναδεικνύει την ανάγκη να αξιοποιηθούν συστηματικά οι παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του μητρικού θηλασμού, μέσα από παρακολούθηση της προόδου, αξιολόγηση του αντίκτυπου και ενίσχυση των αποτελεσματικών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF, ο μητρικός θηλασμός αποτελεί έναν από τους πιο αποδοτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας της υγείας των παιδιών και των μητέρων και συνδέεται άμεσα με τη διατροφή, την επιβίωση, την υγιή ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων, στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η φετινή εκστρατεία υπογραμμίζει ότι η πρόκληση δεν είναι πλέον μόνο η γνώση του τι λειτουργεί, αλλά η επαρκής επένδυση από όλους τους εμπλεκόμενους, η συνέπεια στην εφαρμογή και η ενίσχυση των επιτυχημένων παρεμβάσεων, ώστε κάθε μητέρα και κάθε παιδί να έχουν πρόσβαση σε έγκαιρη, ποιοτική και συνεχή υποστήριξη.

Προστίθεται ότι ο φετινός μήνας προώθησης μητρικού θηλασμού καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να παρακολουθούν την πρόοδο, να αξιολογούν τις παρεμβάσεις, να επενδύουν σε όσα αποδίδουν και να διασφαλίζουν ότι η υποστήριξη του θηλασμού είναι διαθέσιμη, προσβάσιμη και συνεχής για όλες τις μητέρες, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ή εργασιακού περιβάλλοντος. Αναφέρεται επίσης ότι η προώθηση, προστασία και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας στον τομέα της δημόσιας υγείας ενώ η αναθεωρημένη Εθνική Πολιτική Μητρικού Θηλασμού Κύπρου, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο, βασίζεται στα Δέκα Βήματα για Επιτυχή Μητρικό Θηλασμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF.

Παράλληλα το Υπουργείο Υγείας και η Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού Κύπρου απευθύνουν κάλεσμα προς τους επαγγελματίες υγείας, τους εργοδότες, τους οργανωμένους φορείς, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία ευρύτερα να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση μιας φιλικής προς το βρέφος και τον θηλασμό κοινωνίας. Προστίθεται ότι η ενίσχυση των συστημάτων υποστήριξης του μητρικού θηλασμού αποτελεί επένδυση στη δημόσια υγεία, την ισότητα, στην ανθεκτικότητα των οικογενειών και στο βιώσιμο μέλλον των παιδιών.

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