Απάντηση ΥΠΕΣ στον τέως Κοινοτάρχη Παλαιχωρίου: Ξεκαθαρίζει τη θέση του και ανοίγει διοικητική έρευνα

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η ποινική καταδίκη του τέως Κοινοτάρχη δεν του είχε γνωστοποιηθεί μέχρι πρόσφατα, ενώ ξεκαθαρίζει πως η απομάκρυνσή του από το αξίωμα δεν συνδέεται με την απόφαση για μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Μαδαρής – Παπούτσας στην Άλωνα.

Τι απαντά το Υπουργείο για την καταδίκη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου προκύπτει ότι η σχετική ποινική καταδίκη δεν είχε γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι πρότινος.

Μετά από πρόσφατη ενημέρωση από τον Έπαρχο Λευκωσίας και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το ζήτημα εξετάστηκε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η νομική αξιολόγηση κατέδειξε ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση του τέως Κοινοτάρχη από το αξίωμά του, σύμφωνα με τον περί Κοινοτήτων Νόμο.

Έρευνα για την καθυστέρηση

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αποφάσισε τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι λόγοι για τους οποίους υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα και θα αποφασιστούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες.

Τι ισχύει για τη μεταφορά της έδρας στην Άλωνα

Το Υπουργείο τοποθετείται και για το ζήτημα της έδρας του Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Μαδαρής – Παπούτσας.

Όπως εξηγεί, η συντριπτική πλειοψηφία των Κοινοτικών Συμβουλίων που συμμετέχουν στο Σύμπλεγμα είχε ζητήσει τη μεταφορά της έδρας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Άλωνας.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό, καθώς, σύμφωνα με το Υπουργείο, η αρχική απόφαση για τον καθορισμό της έδρας δεν ήταν σύννομη.

Η σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε στον Πρόεδρο και στα μέλη του Συμβουλίου του Συμπλέγματος με επιστολή ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2026.

Το Υπουργείο τονίζει ότι η μεταφορά της έδρας αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα και δεν συνδέεται με την έκπτωση του τέως Κοινοτάρχη από το αξίωμά του.

Το παρασκήνιο της αντιπαράθεσης

Η ανακοίνωση του Υπουργείου έρχεται μετά τις δημόσιες δηλώσεις του τέως Κοινοτάρχη, Τάσου Μιχαηλίδη, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Αγαπητού, εξέφρασε την πικρία του για τους χειρισμούς του κράτους.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι είχε καταδικαστεί το 2021, αμφισβήτησε ωστόσο ότι η καταδίκη συνεπάγεται την έκπτωσή του από το αξίωμα.

Παράλληλα, συνέδεσε χρονικά τη διαδικασία απομάκρυνσής του με τη διαμάχη για τη μεταφορά της έδρας του Συμπλέγματος στην Άλωνα, αφήνοντας αιχμές για τη στάση των αρμόδιων υπηρεσιών. Πρόκειται για ισχυρισμούς του ίδιου, τους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών απορρίπτει ως προς τη σύνδεση των δύο υποθέσεων.