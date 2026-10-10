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ΔΙΕΘΝΗ

Έξαλλος ο Τραμπ που έχασε ξανά το Νόμπελ Ειρήνης: «Είναι ντροπή, έπρεπε να το είχα πάρει εγώ»

 10.10.2026 - 08:44
Έξαλλος ο Τραμπ που έχασε ξανά το Νόμπελ Ειρήνης: «Είναι ντροπή, έπρεπε να το είχα πάρει εγώ»

Όπως και πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του χθες Παρασκευή για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας δηκτικά πως «δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν» για τη διακριθείσα, τη νοτιοαφρικανή δικάστρια Νάβι Πιλάι, η βράβευση της οποίας ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Οι ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύονταν από εμένα, τον πρόεδρό σας, θα έπρεπε να είχαν λάβει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν έγινε αυτό», τόνισε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Σίρακιουζ (βορειοανατολικά).

«Αυτό είναι ανεξίτηλο στίγμα για τη Νορβηγία και για αυτούς που έλαβαν αυτή την επονείδιστη και ντροπιαστική απόφαση. Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης απαξιώθηκε όσο ποτέ από μια φούχτα ριζοσπαστών ιδεολόγων που είναι ενάντιοι στη δημοκρατία» και «στην πραγματικότητα εχθροί του πολιτισμού», συμπλήρωσε.

Ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος, ο οποίος εξαπέλυσε πόλεμο εναντίον του Ιράν στα τέλη του Φεβρουαρίου, αφού έστειλε τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις να αιχμαλωτίσουν τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο, διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως του άξιζε η τιμητική διάκριση, διότι έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους -- αριθμό πάντως μόνο στη φαντασία του αμερικανού προέδρου.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε πέρυσι το Νόμπελ Ειρήνης, παρέδωσε το χρυσό μετάλλιό της στον Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας πως του «άξιζε», προς μεγάλη ικανοποίηση αυτού του τελευταίου.

Αυτό δεν εμπόδισε μολαταύτα τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να ανακοινώσει διάφορες συμφωνίες με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, τη Ντέλσι Ροδρίγκες, την ως την ανατροπή του αντιπρόεδρο του Νικολάς Μαδούρο.

Παρηγοριά για τον κ. Τραμπ ήταν αν μη τι άλλο το ότι έγινε τον Δεκέμβριο του 2025 ο πρώτος που έλαβε με νέο «βραβείο ειρήνης» της FIFA -- διάκριση που επέκριναν με οξύτητα πολιτικοί αντίπαλοί του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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