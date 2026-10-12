Θρίλερ στο Μενίδι με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της - Προσήχθη ο γιος της

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10), όταν ο ανηψιός της επικοινώνησε με την Αστυνομία, αναφέροντας ότι είχε ακούσει φωνές από την κατοικία στην οδό Σουλίου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο μπήκαν στο σπίτι και εντόπισαν την ηλικιωμένη νεκρή. Στο πρόσωπο και τον λαιμό της υπήρχαν αμυχές και μώλωπες, ενώ στον χώρο βρέθηκαν ενδείξεις που οδηγούν τις Αρχές στο ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί πάλη.

Ακολούθησε αυτοψία από ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτίμησε ότι ο θάνατος πιθανόν προήλθε από ασφυξία. Η ακριβής αιτία, πάντως, θα προσδιοριστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Η πρώτη εκτίμηση τοποθετεί τον χρόνο θανάτου της 89χρονης το απόγευμα της Κυριακής.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγε τον 62χρονο γιο της γυναίκας, προκειμένου να εξεταστεί για όσα συνέβησαν στην κατοικία.

Ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα ενώ ήταν τοξικοεξαρτημένος.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο της 89χρονης, ώστε να εντοπίσουν τι ακριβώς συνέβη εντός της μοιραίας οικίας.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr