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ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτη τραγωδία στις ΗΠΑ: Φοιτήτρια πήγε στο νοσοκομείο με σπασμένο αστράγαλο και... πέθανε - Τι συνέβη

 12.10.2026 - 07:10
Απίστευτη τραγωδία στις ΗΠΑ: Φοιτήτρια πήγε στο νοσοκομείο με σπασμένο αστράγαλο και... πέθανε - Τι συνέβη

Μια επίσκεψη στο νοσοκομείο για ένα απλό κάταγμα στον αστράγαλο εξελίχθηκε σε τραγωδία για μια 21χρονη φοιτήτρια στις ΗΠΑ, η οποία έχασε τη ζωή της αφού φέρεται να της χορηγήθηκε υπερβολική ποσότητα παυσίπονων.

Η οικογένειά της προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας σοβαρή ιατρική αμέλεια, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε.

Η Ντέιλ Άλις Μάρτιν, με καταγωγή από το Μανχάταν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Waterbury του Κονέκτικατ τον Απρίλιο του 2025, έχοντας τραυματίσει τον αστράγαλό της κατά τη διάρκεια εργασιών σε αγρόκτημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσαν οι συγγενείς της, η 21χρονη δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της, καθώς ο συνδυασμός ισχυρών παυσίπονων που της χορηγήθηκαν προκάλεσε αναπνευστική καταστολή και στη συνέχεια καρδιακή ανακοπή.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Hartford Courant, επικαλούμενη τα δικαστικά έγγραφα, η νεαρή φοιτήτρια έλαβε μέσα σε λίγες ώρες τόσο μεγάλη ποσότητα φαρμάκων, ώστε σταμάτησε να αναπνέει, χωρίς το νοσηλευτικό προσωπικό να αντιληφθεί εγκαίρως την επιδείνωση της κατάστασής της.

«Δεν μπορούσε ούτε να φωνάξει για βοήθεια»

Στη μήνυση περιγράφονται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες οι τελευταίες ώρες της 21χρονης, με την οικογένειά της να υποστηρίζει ότι το προσωπικό του νοσοκομείου δεν την παρακολουθούσε επαρκώς.

«Μέσα σε 14 ώρες από την εισαγωγή της, οι γιατροί και οι νοσηλευτές είχαν χορηγήσει στην Ντέιλ τόσο πολλά παυσίπονα, ώστε σταμάτησε να αναπνέει και τελικά πέθανε. Κανείς δεν την έλεγξε στο διάστημα αυτό», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, τα φάρμακα δεν επηρέασαν μόνο την αναπνοή της, αλλά προκάλεσαν και έντονη καταστολή, με αποτέλεσμα η 21χρονη να μην είναι σε θέση να ζητήσει βοήθεια.

«Η Ντέιλ δεν μπορούσε ούτε καν να καλέσει κάποιον καθώς ασφυκτιούσε. Όταν μια νοσηλεύτρια την έλεγξε τελικά στις 7 το πρωί της 10ης Απριλίου, ήταν ήδη πολύ αργά. Η καρδιά της είχε σταματήσει», σημειώνεται στη μήνυση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, ο θάνατός της αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή έπειτα από τη χορήγηση πολλαπλών παυσίπονων.

Ο πατέρας της καταγγέλλει τις συνθήκες στο νοσοκομείο

Ο πατέρας της 21χρονης, Λίντσεϊ Μάρτιν, περιέγραψε το σοκ που υπέστη όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα από το νοσοκομείο και πληροφορήθηκε την τραγική κατάληξη της κόρης του.

«Έκλεισα το τηλέφωνο και ήμουν σε κατάσταση σοκ», δήλωσε, εξηγώντας πως η οικογένεια δεν γνώριζε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα.

«Δεν μάθαμε παρά μόνο μετά τον θάνατο της Ντέιλ ότι είχε εισαχθεί σε ένα χρεοκοπημένο νοσοκομείο, το οποίο βρισκόταν υπό έρευνα, όπου οι νοσηλευτές φέρονταν να αγοράζουν τρόφιμα για τους ασθενείς και η χρηματοδότηση ήταν τόσο περιορισμένη, ώστε ενδεχομένως να μην μπορούσε να λειτουργήσει σωστά», ανέφερε.

Όπως τόνισε, η κόρη του δεν είχε τη δυνατότητα να επιλέξει νοσοκομείο, καθώς μετά τον τραυματισμό της μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο.

Η Ντέιλ ζούσε στο Μπέθλεχεμ του Κονέκτικατ και σπούδαζε Αγγλική Φιλολογία και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Trinity του Σαν Αντόνιο, στο Τέξας.

Protothema.gr

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