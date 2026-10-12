VIDEO: Τρώει ωμό μοσχάρι και ελάφι, αλλά ούτε ένα λαχανικό - 36χρονος προκαλεί αντιδράσεις με την «πρωτόγονη» διατροφή του

Ο Χασάν, από το Κεντ της Αγγλίας, γνωστός στο TikTok ως «Has Carnivore», ακολουθεί από το 2025 την αυστηρή διατροφή «primal (πρωτόγονη)», η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε ζωικά προϊόντα. Όπως περιέγραψε σε συνέντευξή του, έχει περάσει έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς να φάει ούτε ένα λαχανικό, ενώ η συγκεκριμένη επιλογή τού κοστίζει περίπου 400 λίρες τον μήνα.

Τι τρώει καθημερινά και γιατί αποκλείει τα λαχανικά

Ο 36χρονος αναφέρει πως σε μια συνηθισμένη μέρα θα έτρωγε από μισό έως ένα κιλό ωμού κόκκινου κρέατος, όπως μοσχάρι ή ελάφι, ενώ όταν πηγαίνει σε εστιατόριο, επιλέγει μπριζόλα, την οποία προτιμά σχεδόν ωμή, με ελάχιστο ψήσιμο. Παράλληλα, καταναλώνει αποκλειστικά περίπου ένα λίτρο ωμού γάλακτος καθημερινά, το οποίο, όπως λέει, προμηθεύεται απευθείας από φάρμα. Αν και στο παρελθόν έτρωγε πολλά αυγά, πλέον έχει περιορίσει την ποσότητα που καταναλώνει.

Ο ίδιος δεν κρύβει την αποστροφή του για τα λαχανικά, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για τον άνθρωπο. Βασίζει την άποψή του στις φυσικές χημικές ουσίες άμυνας που περιέχουν ορισμένα φυτά, οι οποίες τα βοηθούν να προστατεύονται από παράσιτα και άλλους οργανισμούς. Τονίζει ότι ο άνθρωπος δεν έχει εξελιχθεί ώστε να τρώει λαχανικά, και ειδικά με τις σημερινές επεξεργασίες που δέχονται.

Ωστόσο, οι ειδικοί στη διατροφή επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες ουσίες, στις ποσότητες που καταναλώνονται συνήθως στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, θεωρούνται κατά κανόνα ακίνδυνες. Επιπλέον, το μαγείρεμα και η φυσιολογική πέψη μπορούν να μειώσουν την επίδραση πολλών από αυτές.

Η προειδοποίηση για τους κινδύνους του ωμού κρέατος

Η διατροφή του Χασάν δεν είναι μόνο ασυνήθιστη, αλλά και αρκετά δαπανηρή. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ξοδεύει περίπου 400 λίρες, δηλαδή 472 ευρώ, τον μήνα για τρόφιμα, χαρακτηρίζοντας τον τρόπο ζωής του αρκετά ακριβό. Ο Άντριου Γκρίφιθς, ειδικός στη φυσική κατάσταση και διατροφολόγος της Net World Sports, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν μια αντίστοιχη δίαιτα.

«Αυτό που πετυχαίνεις είναι μια πολύ ακριβή διατροφή με περιορισμένο εύρος θρεπτικών συστατικών», ανέφερε, εξηγώντας ότι η πλήρης απουσία φυτικών τροφών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Παράλληλα, τόνισε ότι η κατανάλωση ωμού κρέατος αποτελεί ξεχωριστό ζήτημα, καθώς το μαγείρεμα εξουδετερώνει σημαντικό μέρος των παθογόνων μικροοργανισμών που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό. Μεταξύ των κινδύνων που ανέφερε είναι οι λοιμώξεις από E. coli, σαλμονέλα, καμπυλοβακτηρίδιο και λιστέρια, καθώς και παρασιτικές λοιμώξεις, όπως η τοξοπλάσμωση και η τριχινέλλωση.

Ο Γκρίφιθς επισήμανε, πάντως, ότι η συζήτηση γύρω από τη διατροφή αποκλειστικά με ζωικά προϊόντα δεν είναι μονοδιάστατη. Ένα από τα επιχειρήματα υπέρ της είναι ότι ο αποκλεισμός των δημητριακών και των φυτικών τροφών μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους να εντοπίσουν πιθανές διατροφικές ευαισθησίες ή τρόφιμα που συνδέονται με γαστρεντερικά προβλήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ειδικό, η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να λειτουργεί ως προσωρινή διαδικασία αποκλεισμού τροφών και όχι ως μόνιμος τρόπος ζωής, μιας και ο τελικός στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι η σταδιακή επανεισαγωγή μίας ομάδας τροφίμων κάθε φορά, ώστε να διαπιστωθεί ποιες επιλογές είναι καλύτερα ανεκτές.

Gazzetta.gr