Πέθανε αγαπημένος δάσκαλος και βιομήχανος: Πότε θα γίνει η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειας

Στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 - Τι προβλέπει για ανάπτυξη, χρέος και πληθωρισμό
Τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2027, παρουσιάζει σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.
Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πολιτιστικός Όμιλος Μαραθοβούνου.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026, στις 16:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Φιλίππου στα Λατσιά.
Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Λατσιών, ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μ.μ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές στο Φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας Αποστόλου Φιλίππου, στη μνήμη του εκλιπόντος.
Ο Πολιτιστικός Όμιλος Μαραθοβούνου αποχαιρέτησε τον Σωτήρη Λιάση με βαθιά θλίψη, καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του με τη φράση «Αιωνία του η μνήμη».
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις