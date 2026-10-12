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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε αγαπημένος δάσκαλος και βιομήχανος: Πότε θα γίνει η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειας

 12.10.2026 - 09:22
Πέθανε αγαπημένος δάσκαλος και βιομήχανος: Πότε θα γίνει η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειας

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Σωτήρη Λιάση, δασκάλου και βιομηχάνου με καταγωγή από τον Μαραθόβουνο, ο οποίος απεβίωσε στις 8 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 97 ετών.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πολιτιστικός Όμιλος Μαραθοβούνου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026, στις 16:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Φιλίππου στα Λατσιά.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Λατσιών, ενώ η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μ.μ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές στο Φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας Αποστόλου Φιλίππου, στη μνήμη του εκλιπόντος.

Ο Πολιτιστικός Όμιλος Μαραθοβούνου αποχαιρέτησε τον Σωτήρη Λιάση με βαθιά θλίψη, καταλήγοντας στην ανακοίνωσή του με τη φράση «Αιωνία του η μνήμη».

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