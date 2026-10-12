«Πού ζούμε επιτέλους;» Απίστευτη καταγγελία - Παιδάκια διασταύρωναν μόνα τον δρόμο τα ξημερώματα στη Λευκωσία

Σύμφωνα με ανάρτηση πολίτη δύο παιδάκια ηλικίας περίπου 7-8 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής θεάθηκαν να διασταυρώνουν μόνα τον δρόμο,

«Πού ζούμε επιτέλους; Πού είναι οι γονείς αυτών των παιδιών; Πώς γίνεται τόσο μικρά παιδιά να κυκλοφορούν μόνα τους τέτοια ώρα, χωρίς κανέναν ενήλικα δίπλα τους;», διερωτήθηκε ο πολίτης.

Στην ανάρτηση τονίζεται «αν συνέβαινε κάτι σε αυτά τα παιδάκια εκείνα τα λίγα λεπτά, ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη»

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