«Πού ζούμε επιτέλους;» Απίστευτη καταγγελία - Παιδάκια διασταύρωναν μόνα τον δρόμο τα ξημερώματα στη Λευκωσία

Στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 - Τι προβλέπει για ανάπτυξη, χρέος και πληθωρισμό
Τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2027, παρουσιάζει σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.
Σύμφωνα με ανάρτηση πολίτη δύο παιδάκια ηλικίας περίπου 7-8 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής θεάθηκαν να διασταυρώνουν μόνα τον δρόμο,
«Πού ζούμε επιτέλους; Πού είναι οι γονείς αυτών των παιδιών; Πώς γίνεται τόσο μικρά παιδιά να κυκλοφορούν μόνα τους τέτοια ώρα, χωρίς κανέναν ενήλικα δίπλα τους;», διερωτήθηκε ο πολίτης.
Στην ανάρτηση τονίζεται «αν συνέβαινε κάτι σε αυτά τα παιδάκια εκείνα τα λίγα λεπτά, ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη»
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