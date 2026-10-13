Κινδύνευσαν με πνιγμό δύο πρόσωπα στη Λεμεσό

Οι ναυαγοσώστες του ΛΕΜ 15 τους είχαν αντιληφθεί εκ των προτέρων μέσω συνεχούς ελέγχου με κιάλια και βρίσκονταν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τη Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού, παρότι δύο πρόσωπα με καταγωγή από το Νεπάλ δεν φώναξαν για βοήθεια, ναυαγοσώστης μετέβη άμεσα με Jet Ski και τους ρώτησε στα αγγλικά αν χρειάζονταν βοήθεια. Ο ένας απάντησε ότι ήταν καλά, όμως ο φίλος του άρχισε να βυθίζεται. Ο ναυαγοσώστης τον άρπαξε από τα χέρια και τον ανέσυρε στην επιφάνεια.

Κατά την επιστροφή, βοήθεια ζήτησε και ο δεύτερος, έτσι και δεύτερος ναυαγοσώστης έσπευσε άμεσα, απελευθερώνοντας τον συνάδελφό του ώστε να παραλάβει και τον δεύτερο.

Ο δεύτερος ναυαγοσώστης, μετά από έλεγχο ανταπόκρισης, τοποθέτησε τον 25χρονο σε θέση ανάνηψης. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και ο νεαρός παραδόθηκε με τις αισθήσεις του.

«Υπενθυμίζεται στο κοινό ότι η θάλασσα απαιτεί σεβασμό και προσοχή, ανεξαρτήτως εμπειρίας», αναφέρει η τη Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού.