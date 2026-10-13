ΠτΔ: Με συγκεκριμένο πλάνο και καλή διάθεση πάει στη συνάντηση με Έρχιουρμαν

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο συνέδριο του Forbes, στη Λεμεσό, και ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος για τη σημερινή του συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οφείλω να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν θετικές και αισιόδοξες ειδήσεις.

«Πηγαίνω με μια πολύ καλή θέληση, στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού που μοιράστηκα και με τον Γενικό Γραμματέα και έτυχε θετικής υποδοχής από τα Ηνωμένα Έθνη. Από εκεί και πέρα θα δούμε και μετά τη συνάντηση θα είμαστε εδώ να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Πραγματικά θεωρώ ότι αν υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση, μπορούμε, ναι, να έχουμε θετικές εξελίξεις».