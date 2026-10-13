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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι - Η πρόβλεψη μέχρι το Σάββατο

 13.10.2026 - 22:44
Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι - Η πρόβλεψη μέχρι το Σάββατο

Βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή από το απόγευμα της Τετάρτης.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Μέχρι αργά το απόγευμα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά επηρεάζοντας σταδιακά και τις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να μεταβάλλονται με ισχυρές ριπές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά, πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη για να καταστεί αργότερα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Σε περιοχή καταιγίδας πιθανό να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να μεταβάλλονται με ισχυρές ριπές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά, πολύ ισχυροί 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, τα οποία είναι πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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