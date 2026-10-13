Δίκη Μαραντόνα: Έως και 16 χρόνια φυλάκισης ζητά η οικογένειά του για την ιατρική ομάδα που τον παρακολουθούσε

Ο Μάριο Μπαουντρί, δικηγόρος του 13χρονου Ντιέγκο Φερνάντο, γνωστού και ως «Ντιεγκίτο», του μικρότερου γιου του Μαραντόνα με τη Βερόνικα Οχέδα, ζήτησε από το δικαστήριο του Σαν Ισίδρο, βόρεια του Μπουένος Άιρες, ποινή φυλάκισης 16 ετών για τον προσωπικό γιατρό του Αργεντινού, Λεοπόλδο Λούκε και τη συντονίστρια της ιατρικής ομάδας, Νάνσι Φορλίνι, καθώς και 14 χρόνια για την ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοσάτσοφ. Παράλληλα, ζήτησε να τους απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματός τους για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Για τους τρεις συγκεκριμένους κατηγορουμένους, που θεωρούνται τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή και ευθύνη στη φροντίδα του Μαραντόνα τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, η εισαγγελική αρχή είχε ζητήσει την περασμένη Πέμπτη ποινές 12, 10 και οκτώ ετών αντίστοιχα.

«Από την πρώτη στιγμή, ο Λούκε γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί. Ήξερε ότι με τη θεραπεία που του χορηγούσε ο Μαραντόνα θα πέθαινε, αλλά δεν έκανε τίποτα», υποστήριξε στην αγόρευσή του ο Μπαουντρί. Ο δικηγόρος ζήτησε επίσης ποινή 12 ετών για τον ψυχολόγο και ειδικό στις εξαρτήσεις Κάρλος Ντίας, ενώ η εισαγγελία είχε προτείνει πέντε χρόνια φυλάκισης.



Επιπλέον, ζήτησε την άμεση προφυλάκιση των τεσσάρων παραπάνω κατηγορουμένων σε περίπτωση καταδίκης τους, αίτημα που δεν είχε υποβάλει η εισαγγελική αρχή, η οποία είχε εκτιμήσει ως περιορισμένο τον κίνδυνο διαφυγής τους.



Όπως και η εισαγγελία, ο Μπαουντρί ζήτησε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για τον συντονιστή του νοσηλευτικού προσωπικού Μαριάνο Περόνι και τον νοσηλευτή Ρικάρντο Αλμιρόν. Αντίθετα, ζήτησε την απαλλαγή του Πέδρο ντι Σπάνια, εξωτερικού γιατρού που είχε εξετάσει τον Μαραντόνα μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων της μοιραίας ανάρρωσής του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα