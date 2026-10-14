Απόλυτο χάος λόγω κακοκαιρίας - Τουρίστες εγκλωβίστηκαν στο φαράγγι του Άβακα

Σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, καταβάλλονται προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε διάφορες περιοχές της επαρχίας όπου σημειώθηκε διακοπή λόγω των καιρικών συνθηκών.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε ότι διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σημειώθηκε στην Ακουρσό στις 16:24, στις Πάνω Αρόδες στις 15:03, στην κοινότητα Ίνειας στις 15:06, στον Κάθηκα στις 15:06 και σε μέρος της περιοχής της Πέγειας στις 15:19.

Όπως εξήγησε, λόγω της κακοκαιρίας, από τις 14:30 περίπου σημειώθηκε μία μεγάλη βλάβη, καθώς και αρκετές μικρότερες, τοπικές βλάβες, οι οποίες ενδεχομένως να οφείλονται σε πτώση κεραυνών ή και σε πτώση κλαδιών πάνω στα καλώδια της ΑΗΚ εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, τα συνεργεία της ΑΗΚ βρίσκονται επί ποδός από την πρώτη στιγμή, καταβάλλοντας προσπάθειες για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Όπως σημείωσε, η καθυστέρηση που παρατηρείται στην αποκατάσταση της παροχής ρεύματος οφείλεται στις αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν τα συνεργεία, προκειμένου να μεταβούν από το ένα σημείο στο άλλο.

Η μεγάλη βλάβη, ωστόσο, στην Πέγεια έχει επιδιορθωθεί.

Εξάλλου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, έξι τουρίστες που βρίσκονταν στο φαράγγι του Άβακα αποκλείστηκαν από τα ορμητικά νερά και αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην Πάφο.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η παρέμβαση μελών του Αστυνομικού Σταθμού Πέγειας.

Εξάλλου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο δρόμος Πέγειας – Λάρας έχει καταστεί ακατάλληλος για τη διέλευση οχημάτων, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο.

Στο μεταξύ σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι αυτή την ώρα, τα καιρικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει την επαρχία Πάφου, με συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να έχουν ανταποκριθεί σε αριθμό κλήσεων που αφορούσαν ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων, αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια κατοικιών, καθώς και σε πτώση δέντρου. Οι κλήσεις αφορούσαν τις περιοχές Πέγειας, Πολέμι και Πόλις Χρυσοχούς.

Συνεργεία του ΕΟΑ επίσης εργάζονται για ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Όλες οι επαρχιακές Πυροσβεστικές Διευθύνσεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή με στημένα συνεργεία και εκεί και όπου χρειαστεί θα γίνει ανάκληση προσωπικού για κάλυψη των αναγκών.

Εξάλλου στη Λάρνακα προσγειώθηκε πτήση που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Γλασκώβης με προορισμό την Πάφο. Η εξέλιξη προέκυψε λόγω της κακοκαιρίας, η οποία άρχισε από νωρίς το απόγευμα να επηρεάζει τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, το αεροσκάφος εκτράπηκε εν μέσω θυελλωδών καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση στους αιθέρες φαίνεται να είναι δυναμική και να εξελίσσεται, γι’ αυτό και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και άλλες εκτροπές πτήσεων.