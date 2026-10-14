Ιδρύεται παράρτημα του Israel Allies Foundation στην Κύπρο με ομάδα έξι Βουλευτών

Η κ. Νταβίντοβιτς ήταν μεταξύ των παρευρεθέντων την Τετάρτη σε εκδήλωση για την εγκαθίδρυση της ομάδας έξι Κυπρίων Βουλευτών, από τρία διαφορετικά κόμματα, για συνεργασία με το Israel Allies Foundation – Europe. Οι έξι βουλευτές, που απαρτίζουν την ομάδα είναι οι Γιώργος Κάρουλλας και Χαράλαμπος Πετρίδης από το ΔΗΣΥ, Σωτήρης Ιωάννου και Μάριος Πελεκάνος από το ΕΛΑΜ και Ανδρέας Αποστόλου και Χρύσης Παντελίδης - ως επικεφαλής - από το ΔΗΚΟ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων και σε αυτήν παρέστησαν ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, καθώς και ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Κύπρο, Τζον Μπρέσλοου.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και πρόεδρος του κυπριακού παραρτήματος του IAF, Χρύσης Παντελίδης, είπε ότι σήμερα είναι πιο εμφανές από ποτέ ότι η οικοδόμηση σχέσεων, η ανάπτυξη συμμαχιών και η ενίσχυση της συνεργασίας και των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ χωρών με κοινές αξίες είναι υψίστης σημασίας, προσθέτοντας ότι, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, η ανάπτυξη της συνεργασίας εντός ενός δικτύου βουλευτών στη βάση θρησκευτικών πεποιθήσεων και στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας είναι εξίσου σημαντική.

«Είναι λοιπόν τιμή μας να εγκαινιάσουμε την Ομάδα της Κύπρου, η οποία αρχικά αποτελείται από έξι βουλευτές από τα 56 μέλη της κυπριακής Βουλής, προερχόμενους από τρία από τα έξι κόμματα της Βουλής, με σκοπό τη συνεργασία με το Ίδρυμα Israel Allies Foundation στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία μας αποτελεί απόδειξη της κοινής μας δέσμευσης στην ελευθερία, τη δημοκρατία, τη διπλωματία, τον διάλογο και τη συνεργασία», σημείωσε.

Υπενθυμίζοντας ότι η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ χρονολογείται από την ίδρυση των δύο κρατών το 1960 και το 1948 αντίστοιχα, ανέφερε ότι αυτή έχει επεκταθεί σε σημαντικούς τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η κυβερνοασφάλεια, η ενέργεια, ο τουρισμός, η υγειονομική περίθαλψη, το εμπόριο, η έρευνα, η εκπαίδευση, η γεωργία, η καινοτομία και άλλοι.

«Η Κύπρος και το Ισραήλ βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στο επίκεντρο απειλών, συγκρούσεων και αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 37% του εδάφους της Κύπρου παραμένει υπό τουρκική κατοχή εδώ και 52 χρόνια, ενώ το Ισραήλ αποτελεί διαρκή στόχο του Ιράν και των τρομοκρατικών οργανώσεων που αυτό ελέγχει, όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς, οι οποίες υποστηρίζονται επίσης από την Τουρκία. Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση», τόνισε.

«Εδώ και 52 χρόνια, ο τουρκικός στρατός κατοχής διατηρεί μια παράνομη και βίαιη παρουσία σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από αυτήν την αίθουσα. Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ολόκληρη η ελληνοκυπριακή κοινότητα είναι βαθιά προσηλωμένες σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος, με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου, μια λύση που θα απελευθερώσει την Κύπρο από την τουρκική κατοχή, επιτρέποντας στους Ελληνοκύπριους, τους Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους, Λατίνους και όλους τους νόμιμους κατοίκους του νησιού, συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων, να ζήσουν με ειρήνη και ευημερία μέσα σε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό κράτος που διέπεται από το κράτος δικαίου, την Κυπριακή Δημοκρατία», είπε.

«Είμαι βέβαιος ότι η ομάδα συνεργασίας για την Κύπρο με το Ίδρυμα Israel Allies Foundation Europe θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση και την επίτευξη των γενικών στόχων του Ιδρύματος», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η Ισραηλινή Πρέσβης αναγνώρισε, στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις της από την ανάληψη των καθηκόντων της, την ακλόνητη δέσμευση της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου.

«Οι διμερείς μας σχέσεις έχουν αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γίνονται ισχυρότερες, πιο ανθεκτικές και όλο και πιο σημαντικές και για τις δύο χώρες», συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι Κυβερνήσεις θέτουν τα θεμέλια, αλλά είναι οι βουλευτές, οι ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, οι θρησκευτικές οργανώσεις και άλλοι που συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας δομής που διαρκεί για γενιές.

«Η ίδρυση του κυπριακού παραρτήματος του IAF αντανακλά τη συνεχή ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου. Δείχνει μια σαφή κατανόηση ότι ο δεσμός μεταξύ των χωρών μας βασίζεται όχι μόνο στις διπλωματικές σχέσεις, αλλά και σε κοινές αξίες, αμοιβαία συμφέροντα ασφάλειας και ένα κοινό όραμα για μια σταθερή και ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε.

Ευχαριστώντας τα μέλη της Βουλής που υποστήριξαν την πρωτοβουλία και ανέλαβαν ενεργό ρόλο στην ίδρυσή της, ανέφερε ότι η ευρεία πολιτική υποστήριξη προς την ομάδα αντανακλά τη σημασία που αποδίδεται στην Κύπρο στην ενίσχυση της διμερούς κοινοβουλευτικής συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε κατά την άφιξή μου σε αυτό το όμορφο νησί, και πάνω απ’ όλα για τη φιλία, τη συνεργασία και τη συνεχή δέσμευσή σας προς τη συμμαχία Ισραήλ-Κύπρου», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος του IAF, Τζος Ράινσταϊν, χαρακτήρισε ως «πραγματικά εξαιρετική» συνάντησή του νωρίτερα σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και την υποστήριξη που το ίδρυμα λαμβάνει από τα τρία κύρια πολιτικά κόμματα της Κύπρου.

Όσον αφορά την ομάδα συνεργασίας στην Κύπρο, ανέφερε ότι πρόκειται για την 68η σε έξι ηπείρους, μετά τη δημιουργία της 67ης στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας συνολικά πάνω από 1.700 βουλευτές. «Το ίδρυμά μας είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε σήμερα πολλές πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ, νομοθεσίες κατά του μποϊκοτάζ έναντι του Ισραήλ και του αντισημιτισμού στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, ενώ ακόμη και το γεγονός ότι έχουμε καθεστώς παρατηρητή στην Αφρικανική Ένωση μπορεί να αποδοθεί στη διπλωματία με βάση την πίστη, πάνω στην οποία εργαζόμαστε», σχολίασε.

«Όμως, δεν ήρθαμε στην Ελλάδα και την Κύπρο τόσο αργά επειδή δεν θεωρούσαμε ότι ήταν προτεραιότητα. Είναι όλα θέμα κατάλληλης χρονικής συγκυρίας. Βλέπουμε μια άνευ προηγουμένου σύμπραξη των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας σε αυτόν τον απίστευτο συνασπισμό, και πρέπει να αποδώσω όλη την αναγνώριση στον μεγαλύτερο φίλο που είχαμε ποτέ στον Λευκό Οίκο, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει αλλάξει ριζικά το παιχνίδι στις σχέσεις μεταξύ Αμερικής και Ισραήλ, και πολλές χώρες το βλέπουν αυτό ως ευκαιρία», τόνισε περαιτέρω.

«Δεν ενωνόμαστε λόγω της κοινής απειλής. Ενωνόμαστε λόγω της κοινής κληρονομιάς και της ικανότητας να αναδείξουμε αυτή την περιοχή του κόσμου», συνέχισε, αναφερόμενος σε σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, από το υποβρύχιο καλώδιο οπτικών ινών έως τα έργα φυσικού αερίου, «τα οποία θα μετατρέψουν αυτή την περιοχή σε κομβικό άξονα τόσο για τη Βόρεια Αμερική όσο και για την Ασία, ειδικά αν προσθέσουμε και τον διάδρομο IMEC που προέρχεται από την Ινδία», πρόσθεσε.

«Ενώ ορισμένες χώρες στην Ευρώπη παραπαίουν, η Κύπρος και η Ελλάδα παραμένουν ισχυρές, γι’ αυτό και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτή τη συμμαχία. Η ευχή και η επιθυμία μας είναι αυτό να οδηγήσει σε μια συνδυαστικά αμοιβαία επιτυχία τόσο για την Κύπρο και το Ισραήλ, όσο και για την Αμερική και την Ελλάδα, και να μπορέσουμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε αυτή την επιτυχία στην αδιαίρετη πρωτεύουσά μας, την Ιερουσαλήμ», κατέληξε.