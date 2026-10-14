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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναπηρικά επιδόματα: Τι αλλάζει για χιλιάδες δικαιούχους

 14.10.2026 - 18:15
Αναπηρικά επιδόματα: Τι αλλάζει για χιλιάδες δικαιούχους

Καταβολή αναπηρικού επιδόματος και επιχορήγησης κατ’ οίκον φροντίδας, που ενσωματώθηκαν στο νέο Επίδομα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας, ανακοίνωσε το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι συνεχίζει τη διαρκή ενημέρωση των δικαιούχων και του κοινού, για τη σταδιακή εφαρμογή του περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου, Ν.96(Ι)/2026, καθώς και της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 02.07.2026.

Αναφερόμενο στην μεταφορά επιδομάτων 3.000 περίπου παιδιών με αναπηρίες, τον Οκτώβριο, από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, σημειώνει ότι όλα τα επιδόματα που λαμβάνουν παιδιά με αναπηρίες από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας έχουν ενσωματωθεί στο νέο Επίδομα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας και μεταφέρονται, από τον μήνα Οκτώβριο, στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

Προσθέτει ότι η μεταφορά και καταβολή των επιδομάτων εφαρμόζεται μέσω αυτοματοποιημένων αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα των δύο Υπηρεσιών, χωρίς αίτηση ή οποιαδήποτε ενέργεια των δικαιούχων, ενώ τα ποσά θα βρίσκονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 27.10.2026.

Όσον αφορά τη μεταφορά επιδομάτων 8.600 περίπου ενηλίκων με αναπηρίες, τον Νοέμβριο, από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, το Τμήμα αναφέρει ότι το αναπηρικό επίδομα και η επιχορήγηση κατ’ οίκον φροντίδας, που λαμβάνουν ενήλικες με αναπηρίες από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, έχουν ενσωματωθεί στο νέο Επίδομα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας και μεταφέρονται, από τον μήνα Νοέμβριο, στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

«Η μεταφορά και καταβολή των επιδομάτων εφαρμόζεται μέσω αυτοματοποιημένων αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα των δύο Υπηρεσιών, χωρίς αίτηση ή οποιαδήποτε ενέργεια των δικαιούχων. Τα ποσά θα βρίσκονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 26.11.2026», προσθέτει.

Σχετικά με το εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στις αυξήσεις των πιο πάνω επιδομάτων αναδρομικά από την 01.01.2026, το Τμήμα αναφέρει ότι οι μηνιαίες αυξήσεις στα πιο πάνω επιδόματα κατά 10% έχουν ήδη εφαρμοστεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Σημειώνει ότι επιπρόσθετο εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί σε αναδρομική αύξηση από 01.01.2026 θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, σταδιακά κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

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