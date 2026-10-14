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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΑΥ: Ένταξη Mounjaro στο ΓεΣΥ για τις ενδείξεις σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και παχυσαρκίας σε ενήλικες

 14.10.2026 - 18:43
ΟΑΥ: Ένταξη Mounjaro στο ΓεΣΥ για τις ενδείξεις σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και παχυσαρκίας σε ενήλικες

Την ένταξη του φαρμακευτικού προϊόντος Mounjaro στο ΓεΣΥ για τις ενδείξεις του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και της παχυσαρκίας σε ενήλικες, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Ο ΟΑΥ αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ότι από τις 15 Οκτωβρίου 2026 θα αποζημιώνεται η χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος tirzepatide (Mounjaro) για τις ενδείξεις του σακχαρώδη διαβήτη τύπου II και της παχυσαρκίας ενηλίκων, με βάση το πρωτόκολλο, και θα τεθεί σε εφαρμογή το αναθεωρημένο πρωτόκολλο του ΦΠ semaglutide (Ozempic) για ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου II.

Όπως αναφέρεται, για ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ, πρώτη επιλογή από τα πιο πάνω αποτελεί το semaglutide (Ozempic), ανεξαρτήτως σωματικού βάρους, ενώ για να είναι εφικτή η συνταγογράφηση και η κάλυψη των εν λόγω σκευασμάτων θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα προέγκρισης μέσω του Συστήματος Πληροφορικής από τον θεράποντα ιατρό το οποίο θα αξιολογηθεί από τον Οργανισμό στη βάση των εγκεκριμένων πρωτοκόλλων.

Όπως αναφέρεται, η συνταγογράφηση θα γίνεται από ιατρούς που ανήκουν στις πιο κάτω ειδικότητες ενδοκρινολογία, παθολογία (Ειδικός), γηριατρική (Ειδικός), ΠΙ - Ενήλικες Γενική Ιατρική, ΠΙ - Ενήλικες Γηριατρική, ΠΙ - Ενήλικες Παθολογία, ΠΙ - Ενήλικες Ιατρός. Τα αιτήματα ασθενών που έχουν ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή Εξέτασης Ονομαστικών Αιτημάτων για Φάρμακα (ΕΕΟΑΦ) και βρίσκονται σε αναμονή, δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου.

Ο ΟΑΥ αναφέρει, παράλληλα, ότι για τους ασθενείς που έχουν ήδη λάβει έγκριση για θεραπεία με tirzepatide (Mounjaro) από την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων (ΕΟΑ) ή Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων (ΑΣΦ) ή Επιτροπή Εξέτασης Ονομαστικών Αιτημάτων Φαρμάκων (ΕΕΟΑΦ), πραγματοποιείται μεταφορά τους σε καθεστώς πρωτοκόλλου, ενώ η διάθεση του Mounjaro θα πραγματοποιείται από νοσοκομειακά φαρμακεία, μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Ο ΟΑΥ σημειώνει ότι παρακολουθεί και αξιολογεί συνεχώς τις ανάγκες των δικαιούχων του ΓεΣΥ, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την πρόσβαση σε νέες θεραπευτικές επιλογές, μέσω της ένταξης φαρμακευτικών προϊόντων στο Σύστημα, στη βάση επιστημονικών δεδομένων και καθορισμένων κριτηρίων.

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