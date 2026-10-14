Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Πήγαν διακοπές και σκότωσε τον σύζυγο και το παιδί της με μαχαίρι

Η Μετάλικα Ρόουζ Χάρισον κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε πως σκότωσε τον Τσαρλς Χάρισον και το παιδί με μαχαίρι, ενώ έκαναν έκαναν διακοπές σε θέρετρο στα όρη Πόκονο, στην Πενσιλβάνια.

«Ο σύζυγός μου και ο γιος μου έχουν ήδη πεθάνει στο κρεβάτι του σαλονιού. Έχουν ήδη πεθάνει, λυπάμαι», είπε η Ρόουζ στην αστυνομία ενώ ζήτησε βοήθεια για να βρει το σωστό σημείο στον λαιμό της και να μαχαιρωθεί, λέγοντας στους αστυνομικούς όταν έφτασαν ότι ήταν «αυτοκτονική, όχι ηλίθια», όπως αναφέρει η New York Post.

«Κάθε μέρα δουλεύω τόσο σκληρά», είπε η 27χρονη στους διασώστες καθώς της έδιναν τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση της αστυνομίας. «Για να γίνω ο καλύτερος άνθρωπος, η καλύτερη μητέρα, η καλύτερη σύζυγος. Δεν έπρεπε να τελειώσει έτσι. Έπρεπε να έχω την ευτυχισμένη οικογένειά μου. Αυτό οραματιζόμουν από τότε που ήμουν παιδί», ανέφερε.

Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Σκότωσε σύζυγο και παιδί με μαχαίρι σε θέρετρο και κάλεσε την αστυνομία

Η 27χρονη με τον σύζυγο και τον γιος της

Ενώ βρισκόταν στο ασθενοφόρο, η Ρόουζ επαναλάμβανε ότι «δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί» και ρώτησε τους διασώστες για τη φλέβα στον καρπό της για να ξέρει «την επόμενη φορά».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο θέρετρο το μεσημέρι της Δευτέρας, εντόπισαν τον πατέρα και τον 3χρονο νεκρούς στο δωμάτιο 2030 του Great Wolf Lodge με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος. Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε ένα μαχαίρι κρεοπωλείου στο πάτωμα του μπάνιου και ένα μικρότερο στο νιπτήρα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης αρκετά δοχεία που φαίνεται να περιείχαν αίμα και πολλά μπουκάλια φαρμάκων.

Η 27χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω τραυμάτων στον καρπό και τον λαιμό της ενώ παραμένει υπό κράτηση.