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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης σε συνάντηση μεταξύ Κύπρου - ΗΑΕ

 14.10.2026 - 19:35
Eκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης σε συνάντηση μεταξύ Κύπρου - ΗΑΕ

Οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και ΗΑΕ σε θέματα αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, συντονισμού του κυβερνητικού έργου, ψηφιακού μετασχηματισμού και απλούστευσης των διαδικασιών βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης, που είχαν η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Δρ. Νικόδημος Δαμιανού με τον Βοηθό Υπουργό Υποθέσεων Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΑΕ, αρμόδιο για την Ανταλλαγή Κυβερνητικής Τεχνογνωσίας,  Mohamed Rashid bin Taliah.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την Προεδρία, κατά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων Κύπρου και ΗΑΕ και παρουσίασαν τις εκατέρωθεν πρωτοβουλίες των δύο χωρών για ενίσχυση του Κέντρου Διακυβέρνησης, την αποτελεσματική υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και την ψηφιοποίηση. 

Οπως αναφέρεται, η κ. Πική έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη θεσμοθέτηση της Γραμματείας Συντονισμού και Υποστήριξης του Κυβερνητικού Έργου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς και στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων για την παρακολούθηση της υλοποίησης των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Ο κ. Δαμιανού αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των βασικών πληροφοριακών συστημάτων, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών και στον επανασχεδιασμό των διαδικασιών με επίκεντρο τον πολίτη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και στη σημασία της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημόσιων λειτουργών.

Εξάλλου, ο κ. Bin Taliah, ο οποίος είναι αρμόδιος για την προώθηση της ανταλλαγής κυβερνητικής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με άλλες χώρες, παρουσίασε το πρόγραμμα Government Experience Exchange των ΗΑΕ, στο οποίο συμμετέχουν 56 χώρες. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εμπειρία των ΗΑΕ σε θέματα συντονισμού και αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου, επιτάχυνσης της υλοποίησης κυβερνητικών προτεραιοτήτων, καθώς και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκε η προοπτική ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα Government Experience Exchange των ΗΑΕ. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, προσθέτει η ανακοίνωση, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση περαιτέρω επαφών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών το επόμενο διάστημα, με στόχο τη διερεύνηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων συνεργασίας και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

"Η συνάντηση ανέδειξε τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας Κύπρου και ΗΑΕ, μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες" καταλήγει η ανακοίνωση. 

 

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