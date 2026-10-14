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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκαθαρίζει για το κτίριο στη Λάρνακα η ΑΗΚ: «Δεν είναι νέος ο υποσταθμός»

 14.10.2026 - 19:26
Ξεκαθαρίζει για το κτίριο στη Λάρνακα η ΑΗΚ: «Δεν είναι νέος ο υποσταθμός»

 

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου απορρίπτει ως αβάσιμες τις αναφορές για κατασκευή νέου υποσταθμού διανομής στο κτίριο ΔΙΠΑ, στη Λάρνακα, και εξηγεί ότι οι πρόσφατες εργασίες αφορούσαν αποκλειστικά την αναβάθμιση και συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Οπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της, ο υποσταθμός διανομής στο κτίριο ΔΙΠΑ, στη Λάρνακα, δεν είναι νέος, αλλά εγκαταστάθηκε στο ισόγειο του κτιρίου και τέθηκε σε λειτουργία το 1967, με στόχο την ηλεκτροδότηση του κτιρίου και της γύρω περιοχής.

Όπως αναφέρει η ΑΗΚ, πρόσφατα, στο πλαίσιο του πολεοδομικού έργου ανάπλασης της Πλατείας Ακροπόλεως και της Πλατείας Αλκής, κρίθηκε τεχνικά απαραίτητη η αναβάθμιση του υποσταθμού, καθώς το έργο περιλάμβανε την κατασκευή πεζοδρομίων και την υπογειοποίηση διαφόρων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκαταστάθηκαν νέα καλώδια χαμηλής τάσης και αντικαταστάθηκε μέρος του παλαιού εξοπλισμού του υποσταθμού, ο οποίος υπήρχε από το 1967. Συγκεκριμένα, αντικαταστάθηκαν καλώδια, εξοπλισμός και ένας μετασχηματιστής.

Η ΑΗΚ ξεκαθαρίζει ότι οι εργασίες αφορούσαν αποκλειστικά τον εκσυγχρονισμό και τη συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, λόγω των εξωτερικών πολεοδομικών έργων, και σε καμία περίπτωση την κατασκευή νέου υποσταθμού.

Η διευκρίνιση, όπως αναφέρει η ΑΗΚ, γίνεται προς αποκατάσταση της αλήθειας.

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