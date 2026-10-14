Νέα εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Αίτημα για έκδοση NAVTEX

Με την υποβολή του αιτήματος ενεργοποιείται η διαδικασία εξέτασής του από τη Διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Έρευνας Θαλασσών (ΕΧΑΕΘ) στην Ελλάδα. Η επιτροπή θα διαβιβάσει την εισήγησή της στον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και, εφόσον δοθεί η σχετική έγκριση, το αίτημα θα προωθηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έκδοση της NAVTEX. Η σχετική αναγγελία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των ερευνών.

Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο εάν η γαλλική πλευρά έχει καταλήξει σε συνεννόηση με την Τουρκία, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που έχουν ανακύψει εξαιτίας της τουρκικής απαίτησης να υποβληθεί αίτημα έκδοσης NAVTEX και στις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, η επανέναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου, καθώς προηγείται η ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών.

Η αίτηση που κατατέθηκε στην αρμόδια διεύθυνση του ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλίας αφορά τη διενέργεια θαλάσσιων ερευνών για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, γνωστού ως Great Sea Interconnector. Ειδικότερα, το αίτημα αφορά τις θαλάσσιες περιοχές εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και απευθύνεται στο ελληνικό Λιμενικό. Η αίτηση κατ’ εξαίρεση χρήσης του πλοίου υποβλήθηκε από τη Next Geosolution Europe SA, η οποία έχει αναλάβει το συγκεκριμένο αντικείμενο για λογαριασμό της αναδόχου εταιρείας NEXANS SA. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απαραίτητη προκαταρκτική υποθαλάσσια έρευνα, με ωκεανογραφικές και βυθομετρικές μετρήσεις, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς, στον νομό Ηρακλείου Κρήτης, και της Κύπρου.

Στην αίτηση διευκρινίζεται ότι, προς το παρόν, δεν προβλέπεται αλλαγή στη διαδικασία ή στη χάραξη της ερευνητικής διαδρομής για την προγραμματισμένη πόντιση και όδευση του καλωδίου. Η έρευνα θα ακολουθήσει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα σχετικά έγγραφα και αποτέλεσαν τη βάση για τις προηγούμενες αδειοδοτήσεις.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της ισχύουσας χρονικής προθεσμίας, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκτός εάν κριθεί αναγκαία η χορήγηση νέας παράτασης.

Πηγές του Λιμενικού διευκρινίζουν ότι η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών έχει ήδη εγκριθεί από το υπουργείο Εξωτερικών. Όπως τονίζουν, η αίτηση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας αφορά αποκλειστικά την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα του συγκεκριμένου πλοίου να εκτελέσει εργασίες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.