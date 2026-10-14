Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΝέα εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Αίτημα για έκδοση NAVTEX
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Αίτημα για έκδοση NAVTEX

 14.10.2026 - 19:16
Νέα εξέλιξη για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου: Αίτημα για έκδοση NAVTEX

Το πρώτο θεσμικό βήμα για την επανέναρξη των εργασιών που συνδέονται με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου έγινε με την υποβολή αιτήματος από τη NEXANS SA προς την αρμόδια διεύθυνση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την έκδοση NAVTEX. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, στην Ελλάδα, κατατέθηκε αίτηση για την κατ’ εξαίρεση χρήση του γαλλικής σημαίας πλοίου ABEILLE MARENGO, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες θαλάσσιες έρευνες.

Με την υποβολή του αιτήματος ενεργοποιείται η διαδικασία εξέτασής του από τη Διυπουργική Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Έρευνας Θαλασσών (ΕΧΑΕΘ) στην Ελλάδα. Η επιτροπή θα διαβιβάσει την εισήγησή της στον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και, εφόσον δοθεί η σχετική έγκριση, το αίτημα θα προωθηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την έκδοση της NAVTEX. Η σχετική αναγγελία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των ερευνών.

Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο εάν η γαλλική πλευρά έχει καταλήξει σε συνεννόηση με την Τουρκία, ώστε να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που έχουν ανακύψει εξαιτίας της τουρκικής απαίτησης να υποβληθεί αίτημα έκδοσης NAVTEX και στις αρμόδιες τουρκικές αρχές.

Με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, η επανέναρξη των εργασιών τοποθετείται χρονικά μετά το τέλος Οκτωβρίου, καθώς προηγείται η ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών.

Η αίτηση που κατατέθηκε στην αρμόδια διεύθυνση του ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλίας αφορά τη διενέργεια θαλάσσιων ερευνών για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, γνωστού ως Great Sea Interconnector. Ειδικότερα, το αίτημα αφορά τις θαλάσσιες περιοχές εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και απευθύνεται στο ελληνικό Λιμενικό. Η αίτηση κατ’ εξαίρεση χρήσης του πλοίου υποβλήθηκε από τη Next Geosolution Europe SA, η οποία έχει αναλάβει το συγκεκριμένο αντικείμενο για λογαριασμό της αναδόχου εταιρείας NEXANS SA. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απαραίτητη προκαταρκτική υποθαλάσσια έρευνα, με ωκεανογραφικές και βυθομετρικές μετρήσεις, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς, στον νομό Ηρακλείου Κρήτης, και της Κύπρου.

Στην αίτηση διευκρινίζεται ότι, προς το παρόν, δεν προβλέπεται αλλαγή στη διαδικασία ή στη χάραξη της ερευνητικής διαδρομής για την προγραμματισμένη πόντιση και όδευση του καλωδίου. Η έρευνα θα ακολουθήσει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα σχετικά έγγραφα και αποτέλεσαν τη βάση για τις προηγούμενες αδειοδοτήσεις.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της ισχύουσας χρονικής προθεσμίας, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκτός εάν κριθεί αναγκαία η χορήγηση νέας παράτασης.

Πηγές του Λιμενικού διευκρινίζουν ότι η διενέργεια των ερευνητικών εργασιών έχει ήδη εγκριθεί από το υπουργείο Εξωτερικών. Όπως τονίζουν, η αίτηση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας αφορά αποκλειστικά την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα του συγκεκριμένου πλοίου να εκτελέσει εργασίες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λάθος με σορό: Προκλητική δήλωση του Υπ. Υγείας- Η αγωνία των συγγενών ήταν τελικά... «χωρίς λόγο»;
Χαμός το βράδυ: Μοίρασε αβέρτα πρόστιμα η Αστυνομία – Πόσοι κατέληξαν με χειροπέδες
Καύσιμα: Στα ύψη οι τιμές στην Κύπρο - Πόσο κοστίζει πλέον το γέμισμα του αυτοκινήτου - Τα φθηνότερα πρατήρια
Σχέδιο «ΚτίΖΩ»: Οι δικαιούχοι κρατούν πίσω τα έργα; - Πού οφείλονται οι καθυστερήσεις
Χαλασμός Κυρίου προ των πυλών: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία – Πότε τίθεται σε ισχύ Πορτοκαλί Προειδοποίηση
Οδηγοί προσοχή: Δείτε πού γίνονται έργα και αποφύγετε την ταλαιπωρία – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αυτές οι περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα

 14.10.2026 - 19:14
Επόμενο άρθρο

Ξεκαθαρίζει για το κτίριο στη Λάρνακα η ΑΗΚ: «Δεν είναι νέος ο υποσταθμός»

 14.10.2026 - 19:26
Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

Μικρά αλλά σημαντικά βήματα προς την εντατικοποίηση των επαφών για το Κυπριακό διαπιστώνει η κυβέρνηση, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, να τονίζει ότι ο χρόνος πιέζει και πως ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξακολουθεί να έχει ως στόχο τη σύγκληση διευρυμένης συνάντησης πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

Κυπριακό: Στο τραπέζι η διευρυμένη πριν από τον Δεκέμβριο - «Ο χρόνος μάς πιέζει» - Τι αναμένεται από την Ολγκίν

  •  14.10.2026 - 08:35
Προεδρικές 2028: Ο ΔΗΣΥ αναζητεί πρωταγωνιστικό ρόλο, το ΑΚΕΛ χαράζει στρατηγική και οι συμμαχίες μπαίνουν στο τραπέζι

Προεδρικές 2028: Ο ΔΗΣΥ αναζητεί πρωταγωνιστικό ρόλο, το ΑΚΕΛ χαράζει στρατηγική και οι συμμαχίες μπαίνουν στο τραπέζι

  •  14.10.2026 - 06:00
Κακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο

Κακοκαιρία σαρώνει την Κύπρο - Εκτροπή πτήσης στην Πάφο και προβλήματα στο οδικό δίκτυο - Δείτε βίντεο

  •  14.10.2026 - 17:14
Έρχονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα – Στα ύψη οι τιμές, έσπασε ρεκόρ το πετρέλαιο κίνησης

Έρχονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα – Στα ύψη οι τιμές, έσπασε ρεκόρ το πετρέλαιο κίνησης

  •  14.10.2026 - 14:41
Δίκη Αββακούμ: Οι €790.000, οι «παραδοχές» και η πρόθεση υπεράσπισης να καλέσει τον Μητροπολίτη Ησαΐα

Δίκη Αββακούμ: Οι €790.000, οι «παραδοχές» και η πρόθεση υπεράσπισης να καλέσει τον Μητροπολίτη Ησαΐα

  •  14.10.2026 - 18:25
VIDEO - Ματσάκης για τη σορό που δηλώθηκε ως εξαφανισμένη: «Αν άνοιγαν το ψυγείο θα έβλεπαν ότι ήταν εδώ»

VIDEO - Ματσάκης για τη σορό που δηλώθηκε ως εξαφανισμένη: «Αν άνοιγαν το ψυγείο θα έβλεπαν ότι ήταν εδώ»

  •  14.10.2026 - 15:10
Από την Ρόδο στην Κύπρο η κακοκαιρία - «Σφυροκοπά» με καταιγίδες και χαλάζι!

Από την Ρόδο στην Κύπρο η κακοκαιρία - «Σφυροκοπά» με καταιγίδες και χαλάζι!

  •  14.10.2026 - 16:27
VIDEO: Σοβαρές καταγγελίες από ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών - «Παίρνουν και τους νεκρούς μας ομήρους»

VIDEO: Σοβαρές καταγγελίες από ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών - «Παίρνουν και τους νεκρούς μας ομήρους»

  •  14.10.2026 - 11:45

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα